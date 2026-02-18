グーグル、Pixel 9も“AirDrop対応”　Pixel 10に続いて

Google公式アカウント「Made by Google」が2月18日、「Google Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro Fold」を対象に、「Quick Share」機能でAppleのAirDropとの互換性を実現すると発表した。今後数日かけて順次展開される。
Exciting News🎉 Starting today, we are bringing Quick Share compatibility with AirDrop to the Google Pixel 9, 9 Pro and 9 Pro Fold! The feature will roll out over the next few days. https://t.co/MzJkpG4NIV— Made by Google (@madebygoogle) February 17, 2026
Quick ShareのAirDrop互換対応は、2025年12月13日に「Pixel 10」向けに開始されたもの。GoogleはPixel 10と互換性のあるiPhoneとの間で、安全かつ簡単にファイル共有が可能になったと説明していた。
これまでAndroid端末とiPhoneの間ではクラウドサービスや外部アプリを通じてデータを共有する方法が一般的だったが、公式機能としての互換化が進むことで、異なるOS間のデータ共有環境が大きく変化する可能性がある。
対象地域や詳細な技術仕様については現時点で明らかにされていない。今後の対応拡大にも注目が集まる。