OpenAI、無料の論文執筆ツール「Prism」公開　ChatGPTが“共著者”に？

OpenAIが1月27日、科学論文の執筆と共同作業を支援する新しいワークスペース「Prism」を発表した。最新モデルの「GPT-5.2」を搭載し、研究者の日常的な執筆や議論、共同作業を一つの環境に統合することを狙う。ChatGPT個人ユーザーは、誰でも無料で利用できる。

Prismは、OpenAIが買収したクラウド型LaTeXプラットフォームのCrixetが基盤。組版システムのLaTeXにネイティブ対応しており、下書き作成から改訂、出版準備までを単一のワークスペースで完結できる。GPT-5.2はプロジェクト内部で動作し、論文全体の構造や数式、参考文献などを理解した上で執筆や推論を支援する。関連文献の検索・取り込み、数式や図表の生成、ホワイトボードに書いた数式や図のLaTeX化なども想定されている。

同社は2025年にAIがソフトウェア開発を大きく変えたように、2026年には科学研究でも同様の転換が起きると見ている。日々の研究作業に伴う手間を減らし、発見そのものに集中できる時間を増やすことが、科学の進展を加速させるという考えだ。Prismはその第一歩として位置づけられており、研究者からのフィードバックを受けながら進化させていくとしている。