「機動警備ドローン」登場！ 害獣や不審者を追い払う

エバーブルーテクノロジーズは3月4日、害獣対策や施設巡回に活用できるUGV（無人陸上車両）「機動警備ドローン MSD-F22」を発売した。少子高齢化による労働力不足が進むなか、農地の鳥獣害対策やメガソーラー、公共施設などの巡回、災害時の初動確認といった用途を想定している。価格は見積もり。

遠隔操縦に加え、GPSを利用したルート設定による自動巡回に対応。2D LiDARによる障害物検知機能を備え、障害物を検知すると自動停止する安全設計となっている。リアルタイム映像を確認できるFPVカメラも搭載し、操縦者は手元のコントローラーから状況を確認できる。

走行性能では独立4モーターのAWDと低重心設計を採用し、オフロードや不整地での走行に対応。約200mmの段差乗り越えや最大30度の斜面走行が可能だ。最高速度は前後進10km/hで、稼働時間は約2.5時間。

オプション装備として、高輝度ライトや音響装置による威嚇機能を用意。さらに荷台やブレードを装着することで運搬や牽引、除雪、排土、整地などの用途にも対応できるという。

機体サイズは全長約1.3m、幅約0.8m、高さ約0.7m、装備重量は約100kg。電源は24Vバッテリーを採用し、家庭用AC100Vで充電する。