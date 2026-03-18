OpenAI、サブエージェント向けの小型モデル「GPT-5.4 mini／nano」

OpenAIは3月17日、小型AIモデル「GPT-5.4 mini」と「GPT-5.4 nano」を発表した。大規模モデルで得られる性能をできるだけ保ちつつ、処理速度とコスト効率を優先した設計。高頻度にリクエストが発生するプロダクトや、複数の小さな作業を並列で回すエージェント構成に向けたものだ。

GPT-5.4 mini は、従来のGPT-5 miniから、コーディング、推論、マルチモーダル理解、ツール利用の面で改善し、実行速度も2倍超に高めたもの。SWE-Bench ProやOSWorld-Verifiedなどのベンチマークスコアでは、標準モデルのGPT-5.4の水準に迫る場面があることも示された。

GPT-5.4 nanoは、「最小で最も安価なGPT-5.4系モデル」という位置づけ。分類、データ抽出、ランキングといった定型処理や、コーディング支援でも補助的で難度の低い役割を担うサブエージェント用途を想定しており、速度とコストを最優先するケースに向けた選択肢になっている。

GPT-5.4 miniは、API、Codex、ChatGPTで利用できる。APIではテキストと画像入力、ツール利用、関数呼び出し、ウェブ検索、ファイル検索、コンピューター操作、スキルなどに対応し、コンテキスト長は400k。価格は入力が100万トークン当たり0.75ドル、出力が同4.50ドルだ。

GPT-5.4 nanoはAPIのみで提供し、価格は入力が100万トークン当たり0.20ドル、出力が同1.25ドルだ。