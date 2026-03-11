Nvidia、AIエージェント基盤「NemoClaw」発表か

Wikimedia Commons

NvidiaがオープンソースのエンタープライズAIエージェントプラットフォーム「NemoClaw」を開発中だという。WIREDが報じ、CNBCなど複数メディアが3月10日付けで伝えている。3月15日に開幕のカンファレンスNvidia GTC 2026で正式発表される見込み。

報道によれば、NemoClawは企業がAIエージェントを業務に展開するためのプラットフォームで、NvidiaのNIMやNeMoフレームワークと統合される設計とされる。ハードウェアに依存せず利用可能で、セキュリティ・プライバシーツール群も組み込まれるという。Salesforce、Cisco、Google、Adobe、CrowdStrikeなどとのパートナーシップ交渉が進んでいるとも伝えられている。

背景にあるのは、オープンソースのAIエージェントシステム「OpenClaw」の爆発的な普及だ。OpenAIでは2月、OpenClaw創設者のPeter Steinberger氏を採用し、新たなAIエージェントシステムの開発を急いでいる。なお、Nvidiaは現時点でNemoClawの存在を公式に確認しておらず、パートナー企業からのコメントも出ていない。