PayPayポイントとVポイント、相互交換に対応　3月24日開始

CCCMKホールディングスは3月16日、「PayPayポイント」と「Vポイント」を相互に交換できるサービスを3月24日から開始すると発表した。

PayPayポイントはスマートフォン決済サービス「PayPay」で利用できるポイントで、Vポイントは旧Tポイントを基盤とする共通ポイントとしてコンビニやオンラインサービスなど幅広い加盟店で使われている。今回の連携により、ユーザーは両ポイントを一定の交換レートで相互に移行できるようになる。