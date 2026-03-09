ソニー新技術、ホロライブのカードゲームで実証　盤面読むだけでCG演出まで出る

カバーは3月9日、ソニーが開発中の「TCGセンシングシステム」を使った初の実証実験を『hololive OFFICIAL CARD GAME（ホロカ）』で実施したと発表した。2月28日のYouTube配信と、3月6〜8日に開催された「hololive SUPER EXPO 2026」のステージで披露され、リアルなカード対戦にデジタル演出を重ねる新たな観戦・対戦体験を打ち出した。

スマートフォンやタブレットのカメラで盤面を認識し、カードにQRコードやRFIDのような追加加工をしなくても、カードの種類や試合状況を把握できるのが特徴。カード効果の発動時にはCG演出を表示し、試合の進行に応じた解説も自動でスクリーンに映し出せるため、プレイヤーだけでなく観客にも分かりやすく、臨場感のある体験につながるとしている。

この技術により、ホロカ本来のコレクション性や戦略性を保ちながら、遠隔地同士での対戦も可能になる。ルール理解の補助やプレイミスの防止、競技性の向上にも役立てる考えで、将来的にはAI対戦機能や、対戦結果の振り返り、世界中の対戦を観戦できる仕組みの実現も視野に入れている。

2月28日の公式配信では、視聴者から「革命」「夢の技術」といった反応が寄せられたという。カバーは今後、こうした最新技術を活用してホロカの魅力を世界のファンに届け、プレイヤー層の拡大につなげたい考えだ。