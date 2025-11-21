Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第20回
【Switch 2動作確認済み】microSD Expressが安い！Amazonブラックフライデー
2025年11月21日 11時20分更新
Amazonブラックフライデー先行セールで、任天堂の次世代機「Nintendo Switch 2」動作確認済みをうたう高速メモリーカード「microSD Express」各種が軒並み安くなっている。
サムスンの512GBモデルは16％オフの1万2940円、プリンストンの256GBモデルも10％オフの6282円に下がった。
ほかに、初代Switchのみ動作確認済み（UHS-1）だが、コスパに定評のあるキオクシアの512GBモデルも4100円台からと手頃な価格で販売されている。
現在、NANDフラッシュメモリ市場は変動が激しく、特に次世代規格の製品は価格が高止まりしやすい傾向にある。将来を見据えて高速なストレージを確保しておきたいゲーマーにとっては、底値に近い今がまさに買い場だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung(サムスン) マイクロSD Expressカード 512GB Nintendo Switch2 動作確認済 最大転送速度 800MB/s 国内正規保証品 3年保証 microSD P9 Express MB-MK512T-IT/EC
|Image from Amazon.co.jp
|プリンストン microSD Expressカード (256GB) Nintendo Switch 2 動作確認済み 読込(PCIe) : 最大 880 MB/s | 書込(PCIe) : 最大 650 MB/s ゲーム機〇 耐衝撃 PSD-EXM-256G
|Image from Amazon.co.jp
|KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 512GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA512G
|Image from Amazon.co.jp
|KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB EXCERIA PLUS UHS-I U3 V30 Class10 Nintendo Switch動作確認済 microSDXC 最大読出100MB/s 最大書込85MB/s 4K対応 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMPAE256G
|Image from Amazon.co.jp
|KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 256GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA256G
|Image from Amazon.co.jp
|【 サンディスク 正規品 】 SanDisk microSD カード 256GB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-256G-GH3MA 簡易デザインパッケージ 10年間限定保証
