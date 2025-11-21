【Switch 2動作確認済み】microSD Expressが安い！Amazonブラックフライデー

Amazonブラックフライデー先行セールで、任天堂の次世代機「Nintendo Switch 2」動作確認済みをうたう高速メモリーカード「microSD Express」各種が軒並み安くなっている。

サムスンの512GBモデルは16％オフの1万2940円、プリンストンの256GBモデルも10％オフの6282円に下がった。

ほかに、初代Switchのみ動作確認済み（UHS-1）だが、コスパに定評のあるキオクシアの512GBモデルも4100円台からと手頃な価格で販売されている。

現在、NANDフラッシュメモリ市場は変動が激しく、特に次世代規格の製品は価格が高止まりしやすい傾向にある。将来を見据えて高速なストレージを確保しておきたいゲーマーにとっては、底値に近い今がまさに買い場だ。

※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります