Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第81回
Amazon売れ筋トップのお手頃ゲーミングPCが復活！ 早めの注文が◎
2025年11月30日 09時00分更新
どうしても高価なイメージがあるゲーミングPCですが、必要とする性能と価格のバランスをうまく取れば、手が届く製品もあり。ここ最近のメモリーやSSDの急騰を考えても今が買いのチャンスなのは間違いないところでしょう。
中でも今回紹介するマウス「G TUNE」ブランドの1台は、Amazonブラックフライデーの先行セールから人気だった1台。一時は品切れ状態になっていましたが、その後復活。ASCII.jpの記事からもよく売れている製品なので、要チェックです！
最新のCore i7＋RTX 5060 Tiでミドルクラスでは十分な性能
年末年始にPCゲームをしっかり楽しみたいのなら
というわけで、マウスコンピューター「G TUNE DG DG-I7G6T」。CPUに最新のCore i7 256、グラボはGeForce RTX 5060 Tiの組み合わせ。PCゲームはフルHDではまず文句なしで、WQHDも視野に入ってくるでしょう。
|mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
標準でメモリーが32GB、SSDが1TBなのもうれしいところで（特にDDR5メモリーは全然手に入らない！）、増設しなくても動画編集に配信と多用途で便利に使えます。無線LAN／Bluetoothが標準搭載なのも○ですね。
今回のセールでの価格は23％オフの22万9800円。人気も納得の1台。年末年始にPCゲームをたっぷり楽しみたいなら、このチャンスでの注文が吉でしょう！
