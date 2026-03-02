このページの本文へ

25万円でスマホ買う？ カメラ買う？ シャオミ×ライカが究極の選択

2026年03月02日 10時40分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　シャオミ・ジャパンは3月2日、最新フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」と、ライカ初の国際市場向けスマートフォン「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」を発表した。3月5日発売で、価格はXiaomi 17 Ultraが19万9800円から21万9800円、Leica Leitzphone powered by Xiaomiが24万9800円。4月6日までの購入者には専用撮影キットを無償提供する。

　シャオミとドイツの光学機器メーカーLeica Cameraが長年にわたり追求してきたモバイル写真の集大成という位置づけ。「その写り、ライカ。」を製品スローガンに、2億画素の大型センサーと光学可変望遠システムを組み合わせ、メインカメラにLOFIC技術を採用した1インチセンサーを搭載することで、高いダイナミックレンジと精細な描写を実現したという。

　Xiaomi 17 Ultraは、75mmから100mmまでの可変光学ズームに対応する望遠レンズを備え、AI処理と組み合わせることで約400mm相当、17.2倍の高品質望遠撮影を可能にした。レンズ設計にはライカのAPO技術を採用し、色収差を抑えた忠実な色再現をうたう。動画面では4K・120fpsのLog撮影やLOFIC HDRに対応し、夜景でも階調豊かな映像表現を可能にする。

　ディスプレーには新開発の「Xiaomi HyperRGBディスプレイ」を採用。フルRGBサブピクセル構造により高精細表示と省電力を両立し、前世代比で約26％の消費電力削減を実現したとしている。SoCにはQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、CPU性能は前世代比約20％、GPUは約23％、AI性能は約37％向上した。バッテリー容量は6000mAhで、90W急速充電とワイヤレス充電に対応する。

　一方、Leica Leitzphone powered by Xiaomiは、背面に象徴的な赤いライカロゴを配し、シルバーのアルミフレームとブラックのファイバーグラスを組み合わせた専用デザインを採用する。回転式のカメラリング構造を備え、焦点距離やフォーカスなどを直感的に操作できる点が特徴だ。13種類の「Leica Looks」や「Leica M3」「Leica M9」の描写を再現するモードも搭載し、CAIに対応したコンテンツ認証機能も備える。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
【整備済み品】中古 ノートパソコン NEC VersaPro VKT16/15.6型・第8世代Core i5-8250U(最大動作3.4GHz)/快適メモリ8GB/ 高速SSD 256GB/Win11 Pro/MS Office 2019付属/テンキー付, Webカメラ, USB3.0, HDMI, VGA, 有線LAN, WIFI内蔵, Bluetooth/ACアダプター付属/180日間保証
￥26,880
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,979
3
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥39,800
4
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
【整備済み品】富士 通 2in1ノートパソコン V727【本体のみ】／第7世代Core M3／12.3型タッチパネル1920×1080／メモリ 8GB／SSD 128GB／Win 11／MS Office 2019／USB 3.1／Type-C／無線WIFI／オーディオ内蔵／WEBカメラ／初期設定済
￥9,600
5
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥134,323

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,880
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
【Amazon.co.jp限定】バッファロー microSD 32GB 100MB/s UHS-1 U1 microSDHC【 Nintendo Switch 対応 】V10 A1 IPX7 Full HD RMSD-032U11HA/N
￥980
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
8
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
バッファロー SDカード 128GB 100MB/s UHS-1 スピードクラス1 VideoSpeedClass10 IPX7 Full HD データ復旧サービス対応 RSDC-128U11HA/N
￥1,980
9
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,545
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン