三井住友カード、東京ポイント→Vポイント交換で10％還元　dポイントに続いて

三井住友カードとCCCMKホールディングスは、2月16日から5月15日まで、「東京ポイント⇒Vポイント交換＆VポイントPayアプリ利用でもれなく10％還元キャンペーン」を実施する。東京ポイントをVポイントに交換し、VポイントPayアプリでV会員番号とSMBCグループのIDを連携したうえで、店頭でスマートフォンのタッチ決済を利用すると、利用額の10％分のVポイントが還元される。

対象となるのは、東京ポイントを100ポイント以上Vポイントへ交換し、VポイントPayアプリで会員番号とID連携をして、同アプリによるスマホのタッチ決済をしたユーザー。条件の達成順は問われず、ID連携は期間前に完了していても対象となる。iD決済での支払いは対象外となり、セルフレジなどでApple Payを選択した場合もiD扱いになるため注意が必要だ。

還元されるポイントは期間中の合計利用金額の10％分で、上限は1100ポイント。内訳は通常付与分0.5％に、キャンペーン特典9.5％を加えたもの。特典ポイントは「東京ポイント交換キャンペーン特典」として表示され、付与は7月末ごろを予定している。特典の付与は本会員1人につき1回限りで、期間中に発生した返品分は利用額から差し引かれる。

2022年9月以降にVポイントPayアプリをダウンロードした利用者が対象となり、ネットショッピングや配達サービス、他のバーコード決済アプリ経由の支払いは対象外だ。Oliveのポイント払いモードによるスマホのタッチ決済も、iDを除いて対象に含まれる。

キャンペーンの詳細は、2月9日10時に公開予定の専用ページで案内される。