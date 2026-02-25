このページの本文へ

YouTube、月額780円プランでもバックグラウンド再生とダウンロードを可能に

2026年02月25日 11時20分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　YouTubeは2月24日、月額780円の割安有料プラン「YouTube Premium Lite」にバックグラウンド再生とダウンロード機能を追加すると発表した。今後数週間で提供地域全体に提供を拡大するとしている。

　Premium Liteは“多くの動画で広告が表示されない”ことを売りにする一方、音楽コンテンツなど一部では広告が残る仕様だ。新機能も“ほとんどの動画”が対象とされており、一部は対象外になる可能性がある。

