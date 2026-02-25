これは争奪戦。セイコー大谷翔平モデル、1700本限定の“勝ち確”ダイバーズ

セイコーウオッチは2月25日、「セイコー プロスペックス」から、ブランドイメージキャラクターを務める大谷翔平選手の功績を記念した数量限定モデル2種を発表した。発売は4月24日。各1700本限定で、想定実売価格は28万6000円。

ベースは、約72時間のパワーリザーブを備えるメカニカルムーブメント「キャリバー6R55」と、300メートル空気潜水用防水を搭載した「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」モデル。ケース径40.0mm、厚さ13.0mmで、ステンレススチールに独自の表面加工「ダイヤシールド」を施している。

ダイヤルは、⼤⾕選⼿が所属するロサンゼルス・ドジャースのビジターユニフォームを想起させるグレーとブルーを基調に、3年連続4度目の満票MVP受賞などの偉業を象徴するゴールドを差し色に採用。ベゼルやりゅうず、針、インデックスにあしらい、特別なゴールドのMLBロゴパッチから着想を得たデザインとなっている。

限定仕様として、りゅうずに背番号「17」を刻印。中留には⼤⾕選⼿のサインをマーキングし、裏蓋には「SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION」とシリアルナンバーが記されている。ブレスレットは最大約15mm、約2.5mm刻みで6段階の微調整が可能で、日常使いからダイビングまで快適な装着感を追求した。専用のスペシャルボックスも付属する。