Google検索が“レジ”になる？ AIエージェント対応の新標準発表

Googleが1月11日、「Universal Commerce Protocol（UCP）」というエージェント型コマースの新しいオープン標準を発表した。

UCPは、AIエージェントと小売・決済システムの間で商品発見から購入、支払い、配送、アフターサービスに至るまでの一連の商取引を共通の仕組みでやり取りできるように設計された標準仕様。GoogleがShopify、Walmart、Target、Etsy、Wayfairなど大手小売などと共同開発する。

UCPが実装されると、Google検索のAIモードやGeminiアプリ上で商品について調べながらそのまま決済まで進められるようになる。Google Walletに保存されている支払い情報を使い、Google Payで直接購入できる仕組みも導入される予定だ。

従来は各プラットフォームごとに個別にシステムをつなぐ必要があったが、UCPによりAIがどの小売業者の在庫や価格情報を扱えるかを動的に検出し、安全な決済処理をすることが可能になる。

UCPは、AIがユーザーの代わりに購買体験を完結させる「エージェンティック・コマース」の基盤を築く取り組みと位置づけられる。