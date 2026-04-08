アマゾン、日本向けに設計されたスマートドアホン「Ring Doorphone Pro」発売

アマゾンは4月8日、日本の住宅環境に合わせて開発したスマートドアホン「Ring Doorphone Pro」を日本限定で発売すると発表した。価格は5万4900円で、同日から予約受付を開始し、4月22日に出荷開始を予定している。

Ring Doorphone Proは、ドアホン、4K高画質防犯カメラ、サイレンの3機能を一体化したスマートセキュリティデバイス。スマートフォンの専用アプリやAlexa対応機器と連携することで、外出先からでも玄関の映像確認や訪問者との通話が可能となる。

最大の特徴は、日本向けに設計された点にある。既存のインターホン配線を活用して置き換えられる仕様となっており、日本の一般的な住宅設備に適合する設計を採用した。

映像性能では4K解像度と上下左右140度の広角レンズを備え、10倍ズームにも対応する。夜間でも視認できるナイトビジョンや、動きを検知して通知する3Dモーション検知機能も搭載した。さらに、不審者に対して警告できるサイレン機能も備える。

加えて、同日から提供開始された新機能「顔なじみ認識」にも対応する。家族や知人などを識別し、帰宅や訪問を通知するほか、不要な通知を減らすことで利便性を高めるという。

設置には電気工事士による工事が必要で、Amazonの出張設置サービスにも対応する。販売はAmazon.co.jpのほか、家電量販店や住宅メーカー経由でも展開される予定だ。