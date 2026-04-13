三井住友カード、交通タッチ決済で最大8％還元　“通勤するだけで高還元”時代へ

毎日の電車やバス移動が、そのまま“高還元決済”の対象になる。三井住友カードは4月13日、「スマホのタッチ決済乗車で最大8％還元！」キャンペーンを開始した。

対象の鉄道・バス事業者で、スマートフォンを使ったタッチ決済乗車をすると、利用額200円ごとに最大8％相当のポイント還元を受けられる。

還元率は利用カードによって異なり、「Oliveフレキシブルペイ」利用時が最大8％、その他の対象三井住友カードでは7％、一部提携カードでは6.5％キャッシュバックとなる。還元上限は月1000ポイントまたは1000円までだ。

対象となるのは、Apple Pay、Google Pay、Samsung Payに設定したVisaタッチ決済、またはApple Pay経由のMastercardタッチ決済。重要なのは“スマホ経由限定”で、カード現物をかざすタッチ決済は対象外となる。

近年は全国の鉄道・バス事業者でクレジットカードタッチ決済対応が進んでおり、SuicaやPASMOのようなチャージ式ICに代わる新たな乗車手段として普及が進んでいる。

これまで“移動コスト”だった交通費が、“ポイント源”になる時代へ。キャッシュレス競争は、ついに改札前まで本格化してきた。