腱鞘炎対策に？ サンワ、手首がラク〜なトラックボール

サンワサプライは2月24日、直販サイトのサンワダイレクトで、エルゴノミクス形状のBluetoothトラックボール「400-MAWBTB230BK」を発売した。価格は7710円。

高速スクロール機能とチルトホイールを搭載し、縦に長いウェブページや文書、横に広い表計算データの閲覧を効率化するのが特徴。ホイールを左右に倒すことで横スクロールが可能で、作業時の操作ストレス軽減と時短をうたっている。

人間工学に基づく54度の傾斜角を採用し、手首をひねらず自然な角度で握れる設計。長時間使用時の負担軽減を図り、腱鞘炎対策にも配慮したとしている。

接続はBluetoothで2台、付属USBレシーバーによる2.4GHz接続で1台の最大3台までマルチペアリングに対応。本体底面のボタンで接続先を切り替えられ、複数のパソコンやタブレットを併用する利用シーンを想定する。電源はUSB-Cによる充電式で、充電しながらの使用も可能だ。

左右クリックやサイドボタンには静音スイッチを採用し、オフィスや深夜の在宅作業でも使いやすい仕様とした。専用ソフトによりボタン機能の割り当て変更が可能で、カーソル速度は600～2400までの5段階で調整できる。