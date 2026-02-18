このページの本文へ

【神アプデ】グーグル「NotebookLM」パワポ形式で出力できるようになる

2026年02月18日 10時05分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

Xより

　グーグルのAIノートサービス「NotebookLM」公式Xアカウントは2月18日に新機能を発表。PPTX形式でのエクスポートに対応し、作成したスライドをPowerPoint形式で出力できるようになった。Google Slides形式への対応も追加予定という。

　さらに、新たにプロンプトで修正内容を指示できる「Prompt-Based Revisions」機能も追加された。ユーザーは文章で修正指示を出すだけで、スライドの内容や構成を調整できるようになる。

　NotebookLMは文書の要約や質問応答、資料作成支援などが特徴。新たにPowerPoint形式での出力機能が加わったことで、プレゼン資料作成ツールとしての実用性が高まり、企業や教育現場での活用拡大が見込まれる。

　利用可能地域や対象ユーザー範囲の詳細は明かされていない。

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ