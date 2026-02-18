【神アプデ】グーグル「NotebookLM」パワポ形式で出力できるようになる

グーグルのAIノートサービス「NotebookLM」公式Xアカウントは2月18日に新機能を発表。PPTX形式でのエクスポートに対応し、作成したスライドをPowerPoint形式で出力できるようになった。Google Slides形式への対応も追加予定という。
Because you wouldn’t let it slide… these are rolling out today for our most requested feature:— NotebookLM (@NotebookLM) February 17, 2026
Prompt-Based Revisions: Tweak, tailor, and tune your slides just by prompting the revisions you want
PPTX Support: You can now export your Slide Decks (Google Slides coming next!) pic.twitter.com/Uma36PZ9OF
さらに、新たにプロンプトで修正内容を指示できる「Prompt-Based Revisions」機能も追加された。ユーザーは文章で修正指示を出すだけで、スライドの内容や構成を調整できるようになる。
NotebookLMは文書の要約や質問応答、資料作成支援などが特徴。新たにPowerPoint形式での出力機能が加わったことで、プレゼン資料作成ツールとしての実用性が高まり、企業や教育現場での活用拡大が見込まれる。
利用可能地域や対象ユーザー範囲の詳細は明かされていない。