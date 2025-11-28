このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第70回

ユニクロ派も注目！話題の発熱インナー“アセドロン”過去最安級の大幅値下げ　Amazonブラックフライデー

2025年11月28日 15時40分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　グンゼの冬用インナー「ファイヤーアセドロン」が、Amazonブラックフライデーで大きく値下がりしている。特に注目すべきはレディース向け厚手モデル（MH1046）、裏起毛仕様の吸湿発熱インナーだ。参考価格3850円のところ、41％オフの2271円と年初来の最安値になっている。

　ファイヤーアセドロンは、汗を吸って素早く放湿し、ぬれ戻りをおさえる構造が特徴だ。通勤電車など暖房の効いた室内と寒い屋外を行き来するときに起きやすい“汗冷え”を防ぐことを目的として、発熱インナーを代表するユニクロのヒートテックと比べ、汗処理の快適性を強みとする。

　ヒートテックが圧倒的なコスパの良さで支持されてきた一方、ファイヤーアセドロンは汗っかきの人や室内外の移動が多い人に向いており、今回のような大幅値引きは、絶好の“お試し”チャンスだ。セールは往々にして在庫に限りがあるので興味があるなら早めにチェックしておくといい。

[グンゼ] 長袖インナー アセドロン 【厚手】裏起毛 冬の汗冷え ムレ防止 吸湿発熱 長袖インナー MH1046
 
