アップル、WWDC26を6月8日から開催へ　次世代Siriに注目集まる

Apple

アップルは3月24日、開発者向け年次イベント「Worldwide Developers Conference（WWDC）2026」を、米国太平洋時間の2026年6月8日から12日までオンライン形式で開催すると発表した。6月8日には本社のApple Park（カリフォルニア州クパティーノ）で対面イベントも実施される。

カンファレンスは6月8日の基調講演と「Platforms State of the Union」で開幕し、その後1週間にわたり、100以上のビデオセッションやグループラボ、個別相談がオンラインで提供される。参加者はAppleのエンジニアやデザイナーと直接交流し、新しいソフトウェアや開発ツール、フレームワークに関する知見を得ることができる。

今回のWWDCでは、AI分野の進展やAppleプラットフォーム全体のアップデートが主要テーマとなる見通しだ。

対面イベントは6月8日にApple Parkで開催され、基調講演の視聴に加え、エンジニアやデザイナーとの交流、特別ラボやアクティビティへの参加が可能となる。ただし参加人数には制限があり、事前申し込みが必要となる。

また、学生向けプログラム「Swift Student Challenge」の受賞者は2026年3月26日に通知され、選ばれた学生はApple Parkでの特別イベントへの参加資格を得る。さらに優秀者50人はクパティーノでの3日間の特別体験に招待される。