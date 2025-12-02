Amazonブラックフライデー、終了のようでまだ続くのかよ！ アフターセールが開始

11月19日（水）に「サプライズプレセール」で開幕したAmazonブラックフライデー。約2週間の長期に渡り開催され、「えーっと、いつまでセールなんだっけ？」になっていた人もいるかもしれません。ついに12月1日（月）一杯で閉幕したと思いきや、なんと「アフターセール」がスタートしています（12月8日（月）まで）！

セールの規模はさすがにAmazonブラックフライデーほどではなさそうですが、やはり要チェックということで、ASCII.jpも引き続き情報を追っていきたいと思います！

でも、さすがのさすがに、セールとは「特別な期間」だから意味があるものであって、「いつでもやっている」という印象を持たれたら冷めてしまうものではないでしょうか。勝手な意見ではありますが、読者の皆さんはどう思われるでしょうか？