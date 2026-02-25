このページの本文へ

Claude Code、スマホで遠隔操作可能に　犬の散歩をしながら作業ができる

2026年02月25日 11時00分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

Xより

　AnthropicのAI開発ツール「Claude Code」プロダクトマネージャーNoah Zweben氏は2月25日、公式Xで新機能「Remote Control」を発表した。ターミナルからローカルセッションを開始した後、モバイル版のチャット画面から作業を継続できるようになる。

　開発者はデスクトップ環境で始めたコーディングやエージェントとの対話を、外出中でも中断せずに続けられる。投稿では「散歩に出たり、太陽を浴びたり、犬の散歩をしてもフローを失わない」と説明された。

　Claude CodeはAnthropicが提供する開発者向けツール群の1つ。ターミナルからClaudeを活用できる環境を提供している。Remote Control機能はMaxプランユーザー向けにバージョン2.1.52でリサーチプレビューとして提供され、コマンド「/remote-control」で利用できるようになる。

