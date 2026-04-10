ここまで来たか…　Gemini、動くシミュレーションつきで回答できるように

Googleは4月9日、Geminiでインタラクティブなシミュレーションやモデルを生成できる新機能を発表した。
これまでGeminiの回答はテキストや静的な図表が中心だったが、新機能では、ユーザーの質問内容に応じて、操作可能なビジュアルシミュレーションをチャット内で生成できるようになる。
たとえば、地球と月の軌道を扱う場合、初速度や重力の強さといったパラメータをスライダーや数値入力で変更し、その場で軌道の変化を確認できる。分子構造の回転や物理システムの挙動なども同様に、ユーザーが操作しながら理解を深められる仕組みだ。
GeminiアプリのProモデル利用者向けに、グローバルで順次提供が開始されている。利用には「show me」や「visualize」といった指示で、可視化したい内容を指定することで生成できる。
Gemini can now transform your questions and complex concepts into customizable interactive visualizations directly in your chat.— Google Gemini (@GeminiApp) April 9, 2026
Adjust variables, rotate 3D models, and explore data for a more immersive way to learn and explore in Gemini.
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