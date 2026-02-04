アップル「Xcode」AIエージェント本格導入　CodexやClaude Agentが自律開発

Appleは2月3日、統合開発環境「Xcode 26.3」がエージェンティックコーディングに正式に対応したと発表した。AnthropicのClaude Agent、OpenAIのCodexなどのコーディングエージェントをXcodeから直接利用可能になる。

Xcode 26.3は同日からリリース候補版としてApple Developer Programの全メンバーに提供されており、近日中にApp Storeで正式配信される予定。

Xcode 26で導入されたインテリジェンス機能をさらに拡張して、エージェントがXcodeのより多くの機能にアクセス可能になった形だ。コード生成や編集だけでなく、ドキュメント検索、ファイル構造の把握、プロジェクト設定の更新にも対応する。Xcodeプレビューをキャプチャし、ビルドや修正を反復しながら視覚的に検証することも可能になった。

さらにXcode 26.3では、オープン標準である「Model Context Protocol」を通じてXcodeの機能を利用できるようになった。対応する外部エージェントやツールを柔軟に組み合わせ、プロジェクトに最適なモデルを選択できる。