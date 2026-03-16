今年最大の「は？？？」が出た。ミャクミャク、初のグラビア写真集発売へ「みんなの脈をドキドキさせたい」

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大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの初となるグラビア写真集『I myaku you.』が4月13日に発売される。発行のフェリシモが3月16日に発表した。価格は3960円。

写真集は全224ページのカラー構成で、撮影はてんてん、監修は2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス。購入者特典として、5種類のうち1枚がランダムで封入される特製フォトカードが付いてくるという。

タイトルの「I myaku you.」には、「みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい」という意味が込められている。2025年の大役を終えたミャクミャクが訪れたのは沖縄で、青い空と海に包まれた2泊3日の旅の様子が収められている。ビーチではしゃぐ姿や街をのんびり楽しむ様子、夕暮れの表情など、これまでにないミャクミャクの姿を切り取った内容になっている。

フェリシモのショッピングサイトのほか、2026年春に開設予定の2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア、丸善ジュンク堂書店系列の万博オフィシャルストアなどで販売予定だ。

ミャクミャクは初のグラビア撮影について「とっても楽しかったよ！これからも色々なことに挑戦していきたいな！」とコメント。写真集の見どころについては「ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！」と語り、ファンに向けて「買って」と呼びかけている。