Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第17回
PS5公式SSDが5500円オフ。SSD価格高騰中、買うなら今！Amazonブラックフライデー
2025年11月21日 10時10分更新
Amazonブラックフライデー先行セールで、PS5公式ライセンスSSDの4TBモデル「WD_Black SN850P」が10％オフの4万8667円に下がっている。通常価格は5万4222円だったため、今回は実質5500円以上の値引きだ。
現在、メモリーやSSD市場は価格が上昇傾向にある。特に大容量ストレージは値動きが大きく、安く買える時期と高騰する時期の差がはっきり出やすい。要するに、買い替えや増設を考えている人には今がチャンスだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ウエスタンデジタル Western Digital 内蔵SSD 4TB PS5公式ライセンス版 WD_Black SN850P PCIe Gen4 M.2-2280 (読取り最大 7,300MB/秒) WDBBYV0040BNC-WRSN
|Image from Amazon.co.jp
|Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4B0E-EC 〖国内正規代理店品〗
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung 9100 PRO 1TB PCIe Gen 5.0 (最大転送速度 14,700MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-VAP1T0B-IT/EC 国内正規保証品
|Image from Amazon.co.jp
|キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 5.0×4(最大読込: 10,000MB/s) 国産BiCS FLASH TLC搭載 国内正規代理店5年保証 EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N5PLG4N〖国内正規代理店保証品〗
※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第16回
PCMS Officeはセール時の購入が断然◎ サブスク1年版が20％以上の割引中
-
第15回
PCビジネスパーソンには必須品！ お手頃モバイルノートをブラックフライデーで購入
-
第14回
PC特に欲しい物がなければ、とりあえず買っとけ！ USBメモリー
-
第13回
Apple【マジでいいの？】M4搭載のMacBook Airが13万9800円～ この割引ありか!?
-
第12回
スマホ【超特価】HHKBが2万円!? Amazonブラックフライデー恐るべし
-
第11回
Apple【Amazonブラックフライデー】最初に狙うはiPad！ 5万円切り！
-
第10回
トピックス【Amazonブラックフライデー】ASRock電源・ASUSルーターのおすすめセール品を厳選紹介
-
第9回
トピックスAmazonギフトカード購入で最大6％還元。始まってます！
-
第8回
トピックス【これで完璧】Amazon「ブラックフライデー」完全攻略 随時更新中！
-
第7回
PC【Amazonブラックフライデー】BTOメーカーの高額ゲーミングPCも大幅割引！ これが買い
- この連載の一覧へ