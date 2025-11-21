このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第17回

PS5公式SSDが5500円オフ。SSD価格高騰中、買うなら今！Amazonブラックフライデー

2025年11月21日 10時10分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　Amazonブラックフライデー先行セールで、PS5公式ライセンスSSDの4TBモデル「WD_Black SN850P」が10％オフの4万8667円に下がっている。通常価格は5万4222円だったため、今回は実質5500円以上の値引きだ。

　現在、メモリーやSSD市場は価格が上昇傾向にある。特に大容量ストレージは値動きが大きく、安く買える時期と高騰する時期の差がはっきり出やすい。要するに、買い替えや増設を考えている人には今がチャンスだ。

Image from Amazon.co.jp
ウエスタンデジタル Western Digital 内蔵SSD 4TB PS5公式ライセンス版 WD_Black SN850P PCIe Gen4 M.2-2280 (読取り最大 7,300MB/秒) WDBBYV0040BNC-WRSN
Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4B0E-EC 〖国内正規代理店品〗
Image from Amazon.co.jp
Samsung 9100 PRO 1TB PCIe Gen 5.0 (最大転送速度 14,700MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-VAP1T0B-IT/EC 国内正規保証品
Image from Amazon.co.jp
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 2TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 5.0×4(最大読込: 10,000MB/s) 国産BiCS FLASH TLC搭載 国内正規代理店5年保証 EXCERIA PLUS G4 SSD-CK2.0N5PLG4N〖国内正規代理店保証品〗
