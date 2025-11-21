PS5公式SSDが5500円オフ。SSD価格高騰中、買うなら今！Amazonブラックフライデー

Amazonブラックフライデー先行セールで、PS5公式ライセンスSSDの4TBモデル「WD_Black SN850P」が10％オフの4万8667円に下がっている。通常価格は5万4222円だったため、今回は実質5500円以上の値引きだ。

現在、メモリーやSSD市場は価格が上昇傾向にある。特に大容量ストレージは値動きが大きく、安く買える時期と高騰する時期の差がはっきり出やすい。要するに、買い替えや増設を考えている人には今がチャンスだ。

※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります