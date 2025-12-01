【まだ在庫あるんかい】最新MacBook Airが15％オフ！Amazonブラックフライデー、本日いよいよ最終日
2025年12月01日 11時50分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
いよいよ本日（2025年12月1日）で最終日を迎えたAmazonブラックフライデーセールでは、アップルの「MacBook Air（13型, M4）」が絶賛販売中だ。一部モデルが対象で、セール価格は13万9800円。
MacBook Air（13型, M4）は2025年に登場したMacBook Airの最新モデル。高性能なM4チップを搭載することで、これまでのモデルよりさらに処理能力がアップした魅力的な製品だ。
セール対象は「10コアCPU／8コアGPU＋16GBメモリー＋256GBストレージ」のモデルで、カラーはシルバー。参考価格からの割引率は15%となっている。同モデルを狙っている人は、この機会に購入を検討するのも悪くないだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
