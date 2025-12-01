このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第86回

ハイコーキの工具がAmazonで安いので無性に買いたい！ インパクトドライバーに芝刈り機、掃除機と何でもあるよ

2025年12月01日 11時45分更新

文● 二子／ASCII

　Amazonブラックフライデーで買いたいのはデジタルガジェットのみならず！　ハイコーキ（旧・日立工機）の工具が大幅安なので、無茶苦茶欲しくなってしまうのです。

ハイコーキ
まずはインパクトドライバーにエアダスター、そして掃除機

　最初は基本とも言えるインパクトドライバー。バッテリー2個と充電器、ケース付きで25％オフの2万440円。なお、このバッテリーは18V用なので、36V機器にはマルチボルト対応タイプが必要です。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー WH18DD 初回修理保証 2.0Ahバッテリー2個、充電器、ケース付 電動ドライバー WH18DD(2BG)
　続いては、普段の掃除や自作PCの組み立てにも役立ちそうな強力エアダスター。10％オフの9310円。

Image from Amazon.co.jp
HiKOKI(ハイコーキ) 18V エアダスター 小型 軽量 高風速122m/sc RA18DA 無段階風速調整機能付き 蓄電池・充電器別売り 充電式 エアブローガン エアダスターガン RA18DA (NN)
　今度は掃除機。シンプルにしてマッチョな外観で強力な吸い込みが期待できます。36V対応でバッテリーは別売り。紙パックはもちろん不要です。価格は10％オフの1万3900円！

Image from Amazon.co.jp
HiKOKI(ハイコーキ) 36V カプセル式 コードレス掃除機 R36DB フォレストグリーン バッテリー・充電器別売り ハンディ スティック クリーナー 紙パック不要 軽量ハイパワー 強力吸引 R36DB(NNG)
庭の掃除にピッタリな芝刈りにブロワー、セーバーソーも！

　とにかく面倒な庭の雑草刈りが楽しくなりそうな（それはちょっと無理か）、コードレス芝刈り機もセール中。両手ハンドル付きで1万6500円。

Image from Amazon.co.jp
HiKOKI(ハイコーキ) 18V コードレス刈払機 刈刃径230mm 両手ハンドル 蓄電池・充電器別売り チップソー付 CG18DA(NN)
　芝刈り機の次は、これからに季節の落ち葉集めに不可欠な強力ブロワー。こちらは36V対応でバッテリーは別売り。15％オフの2万4800円。

Image from Amazon.co.jp
HiKOKI(ハイコーキ) 36V ブロワー RB36DA 風量5段切り替え 最大風量800m3/h バッテリー・充電器別売り 充電式 ブロアー RB36DA(NN)
　最後はセーバーソー。伸びすぎた木の枝の剪定はもちろん、ベニア板やパイプ、石膏ボードの切断まで幅広く使えます。価格は1万3364円。

Image from Amazon.co.jp
HiKOKI(ハイコーキ) 18V セーバーソー レシプロソー CR18DA バッテリー・充電器・ケース別売り CR18DA(NN)【木材・金属切断 DIY 枝打ち 粗大ゴミ解体】
