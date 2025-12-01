ハイコーキの工具がAmazonで安いので無性に買いたい！ インパクトドライバーに芝刈り機、掃除機と何でもあるよ

Amazonブラックフライデーで買いたいのはデジタルガジェットのみならず！ ハイコーキ（旧・日立工機）の工具が大幅安なので、無茶苦茶欲しくなってしまうのです。

まずはインパクトドライバーにエアダスター、そして掃除機

最初は基本とも言えるインパクトドライバー。バッテリー2個と充電器、ケース付きで25％オフの2万440円。なお、このバッテリーは18V用なので、36V機器にはマルチボルト対応タイプが必要です。

続いては、普段の掃除や自作PCの組み立てにも役立ちそうな強力エアダスター。10％オフの9310円。

今度は掃除機。シンプルにしてマッチョな外観で強力な吸い込みが期待できます。36V対応でバッテリーは別売り。紙パックはもちろん不要です。価格は10％オフの1万3900円！

庭の掃除にピッタリな芝刈りにブロワー、セーバーソーも！

とにかく面倒な庭の雑草刈りが楽しくなりそうな（それはちょっと無理か）、コードレス芝刈り機もセール中。両手ハンドル付きで1万6500円。

芝刈り機の次は、これからに季節の落ち葉集めに不可欠な強力ブロワー。こちらは36V対応でバッテリーは別売り。15％オフの2万4800円。

最後はセーバーソー。伸びすぎた木の枝の剪定はもちろん、ベニア板やパイプ、石膏ボードの切断まで幅広く使えます。価格は1万3364円。