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アスキームック 週刊アスキー特別編集
『週アス2026May』は4月22日(水)発売です。
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■ 判型：A4変型判
■ ISBN：978-4-04-911299-3
■ 発売：2026年04月22日
■ 定価：本体780円＋税
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