最新ゲーム機がブラウン管で遊べる　サンコー、HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ発売　5980円

サンコーは2月13日、「HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ」を発売した。5980円で、同日よりサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、各種ECサイトで販売している。

PCや家庭用ゲーム機などのHDMI信号を、赤・白・黄のRCA端子によるコンポジット信号へ変換して出力できる映像変換アダプタ。HDMI端子がないブラウン管テレビや、アナログ入力のみ対応の車載モニターなどにHDMI機器を接続できるようにする。

接続はプラグ＆プレイ方式で、ドライバーのインストールは不要。ケーブルをつなぐだけで使用できる。変換アダプタを用意すれば、スマートフォンの映像をカーナビや車載モニターに映し出すことも可能だ。映像信号はNTSCとPALの切り替えに対応している。

本体サイズは幅68×奥行56×高さ20mm、重量は約30gと小型軽量。電源はUSB（5V／2.0A）給電方式を採用する。対応解像度は最大1920×1080（60Hz）をはじめ、720pや1080i、480i／576iなど複数のフォーマットに対応する。ケーブル長は約440mmで、材質はABS。セット内容は本体、USBケーブル（A to miniB）。