Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第71回
Amazonブラックフライデー、ロボット掃除機買うならこれ。性能以外に理由があるんです
2025年11月28日 16時15分更新
Amazonブラックフライデーで、Ankerのロボット掃除機「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」が、過去価格6万9990円から57%オフの大幅値引きにより、2万9990円で販売されている。
「Eufy Clean X8 Pro」は、Anker独自のデュアルタービンを搭載し、カーペットの奥に入り込んだゴミを強力に吸い上げる吸引力が特徴だ。ブラシに櫛を内蔵し、毛のからみは自動で除去可能。付属の「自動ゴミ収集ステーション」により、最大2ヵ月間ゴミ捨て不要だ。通常このクラスは安くても5〜6万円が相場で、それが3万円を切るのは破格といえる。
加えて、Ankerのロボット掃除機をすすめる理由は本体価格の安さだけではない。ロボット掃除機を長く使う上で重要な“ランニングコスト”の低さが決定打だ。Ankerは、数ヵ月単位で必要になる、フィルターやサイドブラシ、ダストバッグなどの“純正消耗品”が安めに設定されているのだ。
本体を安価で手に入れ、さらに購入後の維持費も最低水準に抑えられるこの機会は、まさに絶好の買い場だ。ロボット掃除機にコスパを求めているなら、まず在庫をチェックしてみては。
|Image from Amazon.co.jp
|Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット
※アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
