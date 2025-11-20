【これで完璧】Amazon「ブラックフライデー」完全攻略　随時更新中！

ついに本格スタートのAmazon.co.jpの「ブラックフライデー」。先行セールは11月21日（金）0時からと、ボヤボヤしていると乗り遅れてしまいます！

狙っているものがある人は早めにチェック。特に期間が後半になると、製品の配送も遅くなっていきますからね。油断禁物です！

本記事ではこのブラックフライデーを楽しみ尽くすための情報を全部紹介！ キャンペーン情報や注目セール品も随時更新予定なので、この記事をブクマして、買い物しまくってください！

対象者ならAmazonギフトカードを購入でポイント還元

700ポイントは小さくない 使わないと損!?

まずは必ずチェックしてほしいのが、このキャンペーン。対象者限定ながら、Amazonギフトカードを5000円以上購入すると300ポイント、1万円～1万9999円で500ポイント、2万円以上で700ポイントもらえるというものです。

購入したギフトカードは自分のAmazonアカウントに登録することで買い物に利用可能。ブラックフライデーでいろいろ買い物予定なら、すぐに使いきってしまうでしょうし、このキャンペーン活用しないと損というもの。まずは↓のボタンで対象者かチェックしましょう！

スタンプラリー参加でポイントが当たるチャンス

ブラックフライデーでは、スタンプラリーが開催中。キャンペーンへのエントリーのほか、2000円以上の買い物、ビデオを見る、電子マンガのシリーズを購入すると条件を満たしていくと、抽選で5万ポイントが貰える可能性も。条件はそこまで厳しくないのでぜひ参加しましょう！

Amazonアカウントとドコモの「dアカウント」を連携すると

最大1万ポイントが当たるチャンス

ドコモの「dアカウント」（ドコモ契約者以外でも作成可）とAmazonアカウントを初めて連携すると、最大1万ポイントが貰えるキャンペーンがブラックフライデーに合わせて開催中です。

下のボタンからキャンペーンにエントリーして、dアカウントの連携をすると、最初の買い物時に10％ポイント還元（最大500ポイント）、さらに連携後の買い物でdポイントを50／200／500ポイント以上を使うと10％ポイント還元で、さらに抽選で1000／3000／6000ポイントが当たるチャンスも。詳しくは下のボタンから。

Amazonプライムデーかんたん解説

■Amazonプライムデーって何？

毎年11月に開催されているセールで、プライムデーと合わせAmazonでは年に2回の大規模セールです。

■いつ始まるの？

開催期間は11月24日（月）から12月1日（月）まで……なのですが、のんびりしていてはいけません。先行セールは3連休前の11月21日（金）0時から開始。実質ここがスタートと思っていたら、今年はさらに11月19日（水）0時から「サプライズプレセール」がスタート。ゆっくりしているヒマはありません！

■何が安くなるの？

パソコンやスマホ、その周辺機器といったデジタルガジェットはもちろん、オーディオ、テレビ、白物家電、衣料・食品・生活用品までまで、Amazon.co.jpで扱っている、ありとあらゆる商品がセール対象なのです！

セール期間後半になってくると、到着が少し先になるので、買いだめしているようなものは後半で、早く手に入れたいものは前半でといった戦略も考えられます。

■プライム会員じゃなくても大丈夫です！

7月のAmazonプライムデーと異なり、ブラックフライデーは誰でも参加可能です。ただ、Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。↓のボタンからこの機会に加入するのは大有りでしょう。

Amazonブラックフライデー攻略法

ここではブラックフライデーでオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。内容は随時更新予定です！

【攻略法その1】なにはともあれ「キャンペーンのエントリー」

ブラックフライデーの期間中（11/21～12/1）に、合計1万円以上の買い物をするとポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の買い物の合計額なので、大変クリアしやすくなっています。

今回は対象ブランド製品で4～5％（DJI、バッファロー、ファーウェイ、レノボなどPC関連も多数！）、さらにおもちゃ・ホビー製品は6.5％と大きくなっているので、とりあえず↓のボタンから、即エントリーしておきましょう。

【攻略法その2】まずは「ほしい物リスト」に追加

セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方が圧倒的に楽、かつ衝動買いを防げます。

そこでまずは平静な気持ちでAmazon内を探索し、ほしい物リストを作成しておきましょう。あらかじめ価格をメモっておくのもいいですね。そして、セール期間中に何度か価格の変動をチェックして、これだ！ となると購入を決断。

リストから買い物することを心がければ、「そこまで欲しくなかったのに、セールの赤い文字を見て、ついついポチった……」という行動もかなり防げるのです！

【攻略法その3】「Keepa」で価格変動をチェック

「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

まずは普段からこの拡張機能をインストールしておくことをオススメします。「セールだから安いんでしょ！」と安易に決めつけてはいけません。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

ただし最近は、Keepaを利用すれば大丈夫という感じでもありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、「ほしい物リスト」に入れて、定期的なチェックが必要になってきます。それでもKeepaはまずは基礎として活用できる便利なツールです。

【攻略法その4】出荷元／販売元を必ず確認

Amazonブラックフライデーに限りませんが、Amazonでの製品購入時は「カートに入れる」のすぐ下にある「出荷元」「販売元」を確認することは重要です。

実際にはここがAmazon.co.jpになっていないもの（いわゆるマーケットプレイス品、マケプレ品）のすべてが怪しいわけではありません。メーカーや本来の販売元がメーカー直販の代わりにAmazonを活用しているケースもあるためです。

ただ、セール期間中は品薄品が増えるため、怪しい販売者が目立つことが多いです。価格も含めて、しっかり確認するのは基本中の基本ですが、あらためて注意が必要でしょう。

【攻略法その5】早く使いたいなら、早めの時期の注文が吉

セール対象のおトクな製品は、早い時期に品切れになります。ただし品切れにならなくても、もう1点注意すべきは商品の到着時期。

人手不足が深刻な昨今、倉庫や配送のスタッフには当然限界があるため、Amazonの大規模セールでは到着時期が徐々に「当日」「翌日」から遅くなってくるケースがあります。

すぐに試したいものは早めの決断が吉ですが、逆に急ぎで必要ないものは品切れに注意しつつも、ゆっくり検討するのもありでしょう。

【攻略法その6】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール

iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットでアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

・iOS版（App Store）はこちら

・Android版（Google Play）はこちら

【攻略法その7】探すのが面倒なら「再び購入」から買うのはいい選択肢

買い物って案外面倒なものです。特にブラックフライデーのようにセール品が多数あると、「どれ買えばいいんだっけ？」となってしまうことも。もちろんここで「何も買わない」という選択肢もありですが、それではせっかくのセールが少々もったいない。

そんな場合は、注文履歴から「再び購入」のタブを開きましょう。ここにセール対象品があったらラッキー！ 特にお気に入りの日常品で繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えるわけです。

【目玉商品の一部をご紹介！】

ここからはすでに予告済みの製品を紹介。目玉はやはりアップル製品！ 1世代前ながら、iPhone 16は11月24日（月）からセール予定。

iPad／iPad Air／iPad miniは11月21日（金）から。

現行モデルのM4搭載のMacBook Airも21日（金）から。

Amazon製デバイスは定番ですが、大幅割引なので、この機会に購入しましょう。テレビで各種ネット配信が便利に見られるFire TVシリーズは年末年始に便利。

人気のエコバックス製ロボット掃除機もセール対象です。

お腹に優しい定番の整腸剤も！