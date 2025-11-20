このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第7回

【これで完璧】Amazon「ブラックフライデー」完全攻略　随時更新中！

2025年11月20日 11時30分更新

文● オカモト／ASCII

　ついに本格スタートのAmazon.co.jpの「ブラックフライデー」。先行セールは11月21日（金）0時からと、ボヤボヤしていると乗り遅れてしまいます！

　狙っているものがある人は早めにチェック。特に期間が後半になると、製品の配送も遅くなっていきますからね。油断禁物です！

Amazonブラックフライデーのページへ
 
ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

　本記事ではこのブラックフライデーを楽しみ尽くすための情報を全部紹介！　キャンペーン情報や注目セール品も随時更新予定なので、この記事をブクマして、買い物しまくってください！

【目次】

攻略法の前に得するポイント還元
　・Amazonギフトカード購入で700ポイント貰える！
　・スタンプラリーで5万ポイントが当たるかも
　・dアカウント連携で最大1万ポイントプレゼント
Amazonブラックフライデーかんたん解説
　・Amazonブラックフライデーって何？
　・いつ始まるの？
　・何が安くなるの？
　・プライム会員じゃなくても大丈夫？
攻略法
　・なにはともあれ「エントリー」
　・まずは「ほしい物リスト」に追加
　・「Keepa」で価格変動をチェック
　・出荷元／販売元を必ず確認
　・早めの時期の注文が吉
　・スマホ用Amazonアプリをインストール
　・探すのが面倒なら「再び購入」から買う
目玉商品をチェック！

対象者ならAmazonギフトカードを購入でポイント還元
700ポイントは小さくない　使わないと損!?

　まずは必ずチェックしてほしいのが、このキャンペーン。対象者限定ながら、Amazonギフトカードを5000円以上購入すると300ポイント、1万円～1万9999円で500ポイント、2万円以上で700ポイントもらえるというものです。

　購入したギフトカードは自分のAmazonアカウントに登録することで買い物に利用可能。ブラックフライデーでいろいろ買い物予定なら、すぐに使いきってしまうでしょうし、このキャンペーン活用しないと損というもの。まずは↓のボタンで対象者かチェックしましょう！

Amazonギフトカード購入で最大700ポイント還元のキャンペーン

スタンプラリー参加でポイントが当たるチャンス

　ブラックフライデーでは、スタンプラリーが開催中。キャンペーンへのエントリーのほか、2000円以上の買い物、ビデオを見る、電子マンガのシリーズを購入すると条件を満たしていくと、抽選で5万ポイントが貰える可能性も。条件はそこまで厳しくないのでぜひ参加しましょう！

Amazonスタンプラリーに参加

Amazonアカウントとドコモの「dアカウント」を連携すると
最大1万ポイントが当たるチャンス

　ドコモの「dアカウント」（ドコモ契約者以外でも作成可）とAmazonアカウントを初めて連携すると、最大1万ポイントが貰えるキャンペーンがブラックフライデーに合わせて開催中です。

dアカウントとAmazonアカウントを連携すると、最大1万ポイント貰えるかも

　下のボタンからキャンペーンにエントリーして、dアカウントの連携をすると、最初の買い物時に10％ポイント還元（最大500ポイント）、さらに連携後の買い物でdポイントを50／200／500ポイント以上を使うと10％ポイント還元で、さらに抽選で1000／3000／6000ポイントが当たるチャンスも。詳しくは下のボタンから。

dアカウントの連携キャンペーンにエントリー
 

Amazonプライムデーかんたん解説

■Amazonプライムデーって何？

　毎年11月に開催されているセールで、プライムデーと合わせAmazonでは年に2回の大規模セールです

Amazonブラックフライデーのページへ

■いつ始まるの？

　開催期間は11月24日（月）から12月1日（月）まで……なのですが、のんびりしていてはいけません。先行セールは3連休前の11月21日（金）0時から開始。実質ここがスタートと思っていたら、今年はさらに11月19日（水）0時から「サプライズプレセール」がスタート。ゆっくりしているヒマはありません！

実はもうサプライズでプレセールが始まっているという

■何が安くなるの？

　パソコンやスマホ、その周辺機器といったデジタルガジェットはもちろん、オーディオ、テレビ、白物家電、衣料・食品・生活用品までまで、Amazon.co.jpで扱っている、ありとあらゆる商品がセール対象なのです！

　セール期間後半になってくると、到着が少し先になるので、買いだめしているようなものは後半で、早く手に入れたいものは前半でといった戦略も考えられます。

■プライム会員じゃなくても大丈夫です！

　7月のAmazonプライムデーと異なり、ブラックフライデーは誰でも参加可能です。ただ、Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。↓のボタンからこの機会に加入するのは大有りでしょう。

なにかと特典が多いプライム会員

Amazonプライムに加入する
 

Amazonブラックフライデー攻略法

　ここではブラックフライデーでオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。内容は随時更新予定です！

【攻略法その1】なにはともあれ「キャンペーンのエントリー」

　ブラックフライデーの期間中（11/21～12/1）に、合計1万円以上の買い物をするとポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の買い物の合計額なので、大変クリアしやすくなっています。

　今回は対象ブランド製品で4～5％（DJI、バッファロー、ファーウェイ、レノボなどPC関連も多数！）、さらにおもちゃ・ホビー製品は6.5％と大きくなっているので、とりあえず↓のボタンから、即エントリーしておきましょう。

まずはサクッとエントリーしておきましょう！ 上の画像をタップすると、キャンペーンページに飛びます！

ポイントアップキャンペーンにエントリー

【攻略法その2】まずは「ほしい物リスト」に追加

　セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方が圧倒的に楽、かつ衝動買いを防げます。

欲しい物はリストに追加。これは基本テクと言えます

　そこでまずは平静な気持ちでAmazon内を探索し、ほしい物リストを作成しておきましょう。あらかじめ価格をメモっておくのもいいですね。そして、セール期間中に何度か価格の変動をチェックして、これだ！　となると購入を決断。

　リストから買い物することを心がければ、「そこまで欲しくなかったのに、セールの赤い文字を見て、ついついポチった……」という行動もかなり防げるのです！

【攻略法その3】「Keepa」で価格変動をチェック

　「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

Keepaを使えば、価格の履歴が表示されますが、あくまで参考に

　まずは普段からこの拡張機能をインストールしておくことをオススメします。「セールだから安いんでしょ！」と安易に決めつけてはいけません。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

　ただし最近は、Keepaを利用すれば大丈夫という感じでもありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、「ほしい物リスト」に入れて、定期的なチェックが必要になってきます。それでもKeepaはまずは基礎として活用できる便利なツールです。

【攻略法その4】出荷元／販売元を必ず確認

　Amazonブラックフライデーに限りませんが、Amazonでの製品購入時は「カートに入れる」のすぐ下にある「出荷元」「販売元」を確認することは重要です。

「出荷元」「販売元」の確認は重要ですが、上の例のように実際は「メーカー直販」というケースもあります

　実際にはここがAmazon.co.jpになっていないもの（いわゆるマーケットプレイス品、マケプレ品）のすべてが怪しいわけではありません。メーカーや本来の販売元がメーカー直販の代わりにAmazonを活用しているケースもあるためです。

　ただ、セール期間中は品薄品が増えるため、怪しい販売者が目立つことが多いです。価格も含めて、しっかり確認するのは基本中の基本ですが、あらためて注意が必要でしょう。

【攻略法その5】早く使いたいなら、早めの時期の注文が吉

　セール対象のおトクな製品は、早い時期に品切れになります。ただし品切れにならなくても、もう1点注意すべきは商品の到着時期。

購入時は到着時期も確認しましょう

　人手不足が深刻な昨今、倉庫や配送のスタッフには当然限界があるため、Amazonの大規模セールでは到着時期が徐々に「当日」「翌日」から遅くなってくるケースがあります。

　すぐに試したいものは早めの決断が吉ですが、逆に急ぎで必要ないものは品切れに注意しつつも、ゆっくり検討するのもありでしょう。

【攻略法その6】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール

　iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットでアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。

スマホアプリを入れると通知で届きます

・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら

【攻略法その7】探すのが面倒なら「再び購入」から買うのはいい選択肢

　買い物って案外面倒なものです。特にブラックフライデーのようにセール品が多数あると、「どれ買えばいいんだっけ？」となってしまうことも。もちろんここで「何も買わない」という選択肢もありですが、それではせっかくのセールが少々もったいない。

1度購入していて、自分の中で評価が高い製品であれば、どんな人の評価を参考にするよりも確実な買い物ができるわけです

　そんな場合は、注文履歴から「再び購入」のタブを開きましょう。ここにセール対象品があったらラッキー！　特にお気に入りの日常品で繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えるわけです。

【目玉商品の一部をご紹介！】

　ここからはすでに予告済みの製品を紹介。目玉はやはりアップル製品！　1世代前ながら、iPhone 16は11月24日（月）からセール予定。

Image from Amazon.co.jp
Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応
ブラックフライデーで「iPhone 16」を入手
 

　iPad／iPad Air／iPad miniは11月21日（金）から。

Image from Amazon.co.jp
Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ‒ スペースグレイ
ブラックフライデーで「iPad mini (A17 Pro)」を入手
 

　現行モデルのM4搭載のMacBook Airも21日（金）から。

Image from Amazon.co.jp
Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)
ブラックフライデーで「MacBook Air (M4)」を入手
 

　Amazon製デバイスは定番ですが、大幅割引なので、この機会に購入しましょう。テレビで各種ネット配信が便利に見られるFire TVシリーズは年末年始に便利。

Image from Amazon.co.jp
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
ブラックフライデーで「Amazon Fire TV Stick HD」を入手
 

　人気のエコバックス製ロボット掃除機もセール対象です。

Image from Amazon.co.jp
【2025最新 ローラー式強力モップ】ECOVACS (エコバックス) DEEBOT T80 OMNI 吸引力18000Pa ロボット掃除機 水拭き両用 自動ゴミ収集 エッジ清掃 ローラーモップ AI認識 毛絡み除去システム3.0 全自動 モップ乾燥 自動給水 モップ温水洗浄 マッピング AI障害物回避 ゼロタングル アプリ操作 落下防止システム Alexa対応 清掃予約 お掃除ロボット
ブラックフライデーで「ECOVACS DEEBOT T80 OMNI」を入手
 

　お腹に優しい定番の整腸剤も！

Image from Amazon.co.jp
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
ブラックフライデーで「大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

