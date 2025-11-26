画像生成AI「Google Nano Banana Pro」プロンプトの書き方はこうッ【保存版】

Nano Banana Proで作成

Google DeepMindは11月20日、最新の画像生成・編集モデル「Nano Banana Pro（Gemini 3 Pro Image）」の機能を最大限に活用するためのガイドラインを公開した。

理想的な画像を生成するためには、プロンプト（指示文）に「被写体」「構図」「アクション」「場所」「スタイル」という以下の5つを具体的に含めることが重要とされている。

1. 誰、または何が写っているか（例：小さな魔法使いの帽子をかぶったふわふわのキャリコ猫）

2. どんなフレーミングで撮られているか（例：クローズアップ、ワイドショット、ローアングル）

3. 何が起こっているか（例：コーヒーを淹れる、魔法の呪文を唱える）

4. どんな場面か（例：火星の未来的なカフェ、散らかった錬金術師の図書館）

5. どんなスタイルか（例：3Dアニメ、水彩画、フォトリアリスティック）

さらに、同モデルの主な特徴や活用テクニックとして、以下の7点が挙げられている。

1. 高度なテキストレンダリング：ポスターや製品モックアップなどで、クリアーで読みやすい文字を生成する

2. 世界知識の活用：「Gemini 3 Pro」を基盤とし、物理法則や現実世界の知識を反映した精密な画像を生成する

3. 翻訳やローカリゼーション：画像内のテキストを翻訳し、多言語対応のクリエイティブを作成する

4. スタジオ品質の編集機能：照明、アングル、フォーカス、カラーグレーディングなどを制御し、プロ仕様の写真編集をする

5. 精密なリサイズ：1K、2K、4K解像度に対応し、様々なアスペクト比でクリアーな画像を生成する

6. 画像のブレンドとキャラクターの一貫性：最大14枚の画像を入力し、キャラクターの一貫性を保ちつつ新しい構成を作成する

7. ブランドの一貫性維持：ロゴやパターンを3Dオブジェクトに自然に適用し、ブランドイメージを統一したデザインをする

なお、現時点の課題として以下の注意点を挙げている。開発チームはこれらについても改善を続けていく方針だ。

・微細なテキストや詳細の描画精度が完全ではない場合がある。

・図解やインフォグラフィックデータの事実はユーザー自身が確認する必要がある。

・複雑な編集や画像のブレンドにおいて、不自然なアーティファクトが発生する場合がある。