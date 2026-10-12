アスキーグルメNEWS 第334回
2026年10月16日（金）お昼12時から生放送
「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年10月16日号）
2026年10月12日 07時00分更新
ひぱひぱ♪ アスキーグルメのナベコがお届けするグルメ情報番組！ MCは声優やライターとして活躍する渡辺りえ（りえぞー）さんです。
巷で話題のグルメネタをご紹介します。これを見ればおいしくおトクな食情報をゲットできる……はず。ごはんを食べてる方もそうでない方も、ランチタイムにぜひごらんください！
▽放送情報
放送日： 2026年10月16日（金）
時間 ： 12:00～ 放送予定
番組 ： 「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年10月16日号）
▽出演
ナベコ（@wagomunabe）
▽MC
渡辺りえ（@w_riezou）
【お知らせ】
新チャンネル「どんぶりちゃんねる powered by ASCII」にお引っ越しました。
もぐもぐ情報に特化した動画を公開していくので、ぜひチャンネル登録をお願いします！
「アスキーグルメNEWS」の目次ページ。過去の放送はこちらからご視聴ください。
→http://ascii.jp/elem/000/001/775/1775332/
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