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今日の気になるグルメ新商品＆キャンペーン情報！ 第25回

夜マック限定

【本日】肉厚ビーフがダブル！ マック「たまごベーコンサムライ」14日間限定で復活

2026年08月19日 17時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　マクドナルドは「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を、本日より9月1日までの14日間限定で販売します。

　100％ビーフパティ2枚、たまご、シャキシャキのレタス、スモークベーコン、ホワイトチェダーチーズを組み合わせたボリュームのある一品で、香ばしい炙り醤油風ソースが味の決め手となっています。

※以下、再掲載となります。

たまごベーコンのダブル！夜限定です

　マクドナルドは「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」を、8月19日～9月1日の14日間限定で販売します。夕方17時からの「夜マック」限定商品です。

肉厚ビーフ2枚×たまご！ 夜限定で復活

　今年5月に期間限定で登場した「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が復活。「サムライマック」の販売総数が4億食を突破したことを記念した期間限定商品です。

▲炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ
　単品840円～／セット1140円～

　厚みのある100％ビーフパティを2枚重ね、たまご、シャキシャキのレタス、スモークベーコン、ホワイトチェダーチーズを組み合わせたボリュームのある一品。

　味の決め手となるのは、にんにくのコクとたまねぎの甘さをきかせた香ばしい炙り醤油風ソース。肉厚ビーフ2枚にたまごまで加わることで、満足感ある仕立てといいます。

「サムライマック」は2021年4月にレギュラーメニューとして登場。現在は「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品がレギュラー

ポテト250円、ドリンク150円も

　なお、8月17日～28日は「マックフライポテト」のM・Lサイズを250円で、炭酸ドリンクのS・Ⅿサイズを150円で販売するキャンペーンを実施中。

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　まるでお祭り！ 8月後半はマクドナルドお得＆ビッグに利用できそうです。なお「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」は夜限定なので、気を付けておきましょう！

　（※文中の価格はすべて税込）

・発売日：2026年8月19日
・終了日：2026年9月1日

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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