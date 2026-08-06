150円引き＋ご飯大盛無料！ かつや「感謝祭」8日間限定で開催

とんかつチェーン「かつや」は8月7日～14日の8日間限定で「感謝祭」を開催します。期間中、対象メニューの150円引きと、ご飯大盛無料が実施されます。
人気4商品が150円引きに！かつや感謝祭
感謝祭は、第1弾（8月7日～9日）の3日間と、第2弾（8月10日～14日）の5日間で、2回に分けて開催。それぞれの期間、人気メニュー4商品が通常本体価格から150円引きで販売されます。
「ロースカツ定食」「おろしカツ定食」などが対象で一部商品は第1弾と第2弾で切り替わります。
■第1弾（8月7日～9日）
▲カツ丼（竹） 869円→704円
※テイクアウト691円
▲ソースカツ丼（竹） 869円→704円
※テイクアウト691円
▲ロースカツ定食 913円→748円
※テイクアウト734円
▲おろしカツ定食 1067円→902円
※テイクアウト885円
■第2弾（8月10日～14日）
▲ロースカツ定食 913円→748円
※テイクアウト734円
▲おろしカツ定食 1067円→902円
※テイクアウト885円
▲カツカレー（竹） 1089円→924円
※テイクアウト907円
▲2個たまカツ丼（竹） 979円→814円
※テイクアウト799円
ご飯大盛無料も実施！
期間中は、店内飲食・テイクアウトの丼・定食・弁当のご飯大盛が無料になります。
なお、感謝祭期間にも対象商品以外の通常メニューがあわせて販売されますよ。
お盆にむけてオトクセール
お盆シーズンの時期にむけて150円引きのお得なセール。テイクアウトにも対応するので、この時期、家族や友人と集まるタイミングでも利用できそうです。
ちなみに最安メニューは第1弾で登場する「カツ丼（竹）」と「ソースカツ丼（竹）」。テイクアウトなら700円以下で利用できます。お手頃感ありますね！
※記事中の価格は税込み
・開始日：2026年8月7日
・終了日：2026年8月14日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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