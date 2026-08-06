150円引き＋ご飯大盛無料！ かつや「感謝祭」8日間限定で開催

とんかつチェーン「かつや」は8月7日～14日の8日間限定で「感謝祭」を開催します。期間中、対象メニューの150円引きと、ご飯大盛無料が実施されます。

人気4商品が150円引きに！かつや感謝祭

感謝祭は、第1弾（8月7日～9日）の3日間と、第2弾（8月10日～14日）の5日間で、2回に分けて開催。それぞれの期間、人気メニュー4商品が通常本体価格から150円引きで販売されます。



「ロースカツ定食」「おろしカツ定食」などが対象で一部商品は第1弾と第2弾で切り替わります。



■第1弾（8月7日～9日）

▲カツ丼（竹） 869円→704円

※テイクアウト691円

▲ソースカツ丼（竹） 869円→704円

※テイクアウト691円

▲ロースカツ定食 913円→748円

※テイクアウト734円

▲おろしカツ定食 1067円→902円

※テイクアウト885円



■第2弾（8月10日～14日）

▲ロースカツ定食 913円→748円

※テイクアウト734円

▲おろしカツ定食 1067円→902円

※テイクアウト885円

▲カツカレー（竹） 1089円→924円

※テイクアウト907円

▲2個たまカツ丼（竹） 979円→814円

※テイクアウト799円

ご飯大盛無料も実施！

期間中は、店内飲食・テイクアウトの丼・定食・弁当のご飯大盛が無料になります。

なお、感謝祭期間にも対象商品以外の通常メニューがあわせて販売されますよ。

お盆にむけてオトクセール

お盆シーズンの時期にむけて150円引きのお得なセール。テイクアウトにも対応するので、この時期、家族や友人と集まるタイミングでも利用できそうです。



ちなみに最安メニューは第1弾で登場する「カツ丼（竹）」と「ソースカツ丼（竹）」。テイクアウトなら700円以下で利用できます。お手頃感ありますね！

※記事中の価格は税込み



・開始日：2026年8月7日

・終了日：2026年8月14日

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