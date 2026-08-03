1杯飲んで100円引き券もらえる！ 餃子の王将で生ビールキャンペーン、開催中

夏はビールの季節！



おなじみの中華チェーン「餃子の王将」は、8月1日～15日まで、「生ビール（中）割引券プレゼントキャンペーン」を全国の店舗で開催します（一部店舗を除く）。

キャンペーン期間中、「生ビール（中）」（スーパードライ）を単品で1杯注文するごとに、「生ビール（中）100円割引券」が1枚もらえます。

割引券の利用期間は8月16日～31日で、「生ビール（中）」1杯につき1枚使用でき、複数枚の利用も可能です。

なお、飲み放題やセットメニューは対象外。「GYOZA OHSHO」を含む全国の店舗で実施しますが、一部店舗ではキャンペーンを実施していません。

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なお、「生ビール（中）」の価格は店舗によって異なりますが、標準的な店舗では東日本で通常528円、西日本で451円。次回来店時に100円引き券を使えば、それぞれ428円、351円で楽しめます。



100円引きはなかなか大きいですよね。しかも、飲めば飲むほど割引券が増えていくので、「飲むほどお得」なんて思うと、ビールがさらにおいしく感じられそう（笑）。



ビール好きの方は、チェックしておきましょう！



・終了日：2026年8月15日

※記事中の価格は税込み