家系ラーメンが760円！「壱角家の日」が特別開催、やったね！

家系ラーメンの「壱角家」は、7月31日に「壱角家の日」を特別開催し、「家系ラーメン並」を特別価格760円で提供します（一部店舗をのぞく）。
なお系列の「横浜道」「茅ヶ崎家」「吉祥寺家」「野田家」でも、同キャンペーンを開催します。
「壱角家の日」が31日に特別開催
通常「壱角家の日」は毎月11日に開催されています。今回は「猛暑が予想される8月を乗り切る企画」ということで、7月31日に実施。
提供時間は9時（または各店舗のオープン時間）から18時までです。
対象となるのは店内で飲食する利用者で、家系ラーメン並（醤油・塩）が760円となります。
なお、以下店舗は対象外となります。
（対象外店舗）
下北沢店、学芸大学店、駒込店、東久留米店、春日部店、流山店、浦安店、結城バイパス店、宇多津店、広島三次店、裾野店、松戸店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、葛西店、京急鶴見店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、神宮球場店、成田空港店、浜松町竹芝通り店、アリオ柏店、アリオ西新井店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、田町店。
通常価格は店舗で異なる
1000円を超える専門店のラーメンが増えてきた中、お財布に優しいキャンペーンです。「壱角家の日」は以前、特別価格600円で実施していた時期もありました。現在は物価高の影響もあり、以前ほどのインパクトは薄れたかもしれませんが、通常よりお得で利用できるという点は間違いありません。毎月11日に開催しているキャンペーンを月末にも実施してくれる心意気もうれしいですね。
なお、通常価格は店舗によって異なります。お近くの店舗をチェックしてみてください。
・開始日：2026年7月31日
※記事中の価格は税込み
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
YouTube「アスキーグルメNEWS」生放送（2026年7月31日号）
-