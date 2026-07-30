家系ラーメンが760円！「壱角家の日」が特別開催、やったね！

家系ラーメンの「壱角家」は、7月31日に「壱角家の日」を特別開催し、「家系ラーメン並」を特別価格760円で提供します（一部店舗をのぞく）。

なお系列の「横浜道」「茅ヶ崎家」「吉祥寺家」「野田家」でも、同キャンペーンを開催します。

「壱角家の日」が31日に特別開催

通常「壱角家の日」は毎月11日に開催されています。今回は「猛暑が予想される8月を乗り切る企画」ということで、7月31日に実施。

提供時間は9時（または各店舗のオープン時間）から18時までです。

対象となるのは店内で飲食する利用者で、家系ラーメン並（醤油・塩）が760円となります。

なお、以下店舗は対象外となります。

（対象外店舗）

下北沢店、学芸大学店、駒込店、東久留米店、春日部店、流山店、浦安店、結城バイパス店、宇多津店、広島三次店、裾野店、松戸店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、葛西店、京急鶴見店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、神宮球場店、成田空港店、浜松町竹芝通り店、アリオ柏店、アリオ西新井店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、田町店。

通常価格は店舗で異なる

1000円を超える専門店のラーメンが増えてきた中、お財布に優しいキャンペーンです。「壱角家の日」は以前、特別価格600円で実施していた時期もありました。現在は物価高の影響もあり、以前ほどのインパクトは薄れたかもしれませんが、通常よりお得で利用できるという点は間違いありません。毎月11日に開催しているキャンペーンを月末にも実施してくれる心意気もうれしいですね。

なお、通常価格は店舗によって異なります。お近くの店舗をチェックしてみてください。



・開始日：2026年7月31日

※記事中の価格は税込み