食べたい！一風堂の「冷やかけ中華そば」、今年は44店舗で販売【本日スタート】

ラーメンチェーン「一風堂」は、本日7月14日から「博多冷やかけ中華そば（醤油／塩）」を44店舗において期間限定で販売します。価格は各980円。
あの「冷やかけ中華そば」復活
今年は44店舗で
昨年8月に一部店舗で登場し好評だったという「博多冷やかけ中華そば 醤油」が復活。今年は新たに「塩」がラインナップ。販売店舗は昨年より倍増した、44店舗で展開されます。
魚介だしの香りと旨みに、豚だし・牛だしのコラーゲンスープのコクを合わせた冷製仕立てのスープが特徴。
「醤油」はコク深く甘みのある醤油ダレを合わせ、しっかりとした旨味がありながら後味はすっきり。「塩」は透明感のある味わいで、清涼感と旨味を楽しめる仕上がりだといいます。
いずれも、冷たいスープによく合う中太ストレート麺を採用。トッピングは、塩こうじと低温調理で仕上げたロースチャーシューに、ミョウガ、生姜、ネギなどの香味野菜を添えています。
さらに、大葉、ごま、明太子、柚子胡椒を合わせた特製薬味「明太ばくだん」付き。途中で溶かして味変を楽しめるほか、最後は別添えのビネガー（醤油は昆布ビネガー、塩は特製旨味ビネガー）を加えるのもオススメなんだとか。
リッチな「極 冷やかけ」も登場
また、のり2枚・チャーシュー4枚・半熟塩玉子1／2個を増量した「極 博多冷やかけ中華そば」（1420円）も販売されます。
なお販売店舗は公式サイトのおしらせから確認できますよ（一風堂）。
冷やかけうどんではなく、一風堂ならではの「冷やかけ中華そば」。これはこの夏食べたい！
※記事中の価格は税込み
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