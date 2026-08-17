【本日】かつや、ロースカツにローストポークも！ 豪快「合い盛り」新作

とんかつチェーン「かつや」は、本日8月17日に「ローストポークとロースカツの合い盛り丼」「ローストポークとロースカツの合い盛り定食」を発売します。いずれも期間限定メニューです。

▲ローストポークとロースカツの合い盛り丼

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

看板メニューのサクサク食感「ロースカツ」と、低温調理でしっとりジューシーに仕上げたという「ローストポーク」の、異なる食感の豚肉が主役。

シャキシャキとした食感のねぎと、キレのある特製醤油ダレを合わせ、「ボリュームがありながらも最後までさっぱり」と食べられるよう仕上げているのだとか。

▲ローストポークとロースカツの合い盛り定食

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

丼、定食の2パターンで用意。それぞれ、温たま付のメニューも登場します。いずれもテイクアウト可能です。

▲(温たま付)ローストポークとロースカツの合い盛り丼

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

▲(温たま付)ローストポークとロースカツの合い盛り定食

通常店舗：1199円／券売機店舗：1200円





・発売日：2026年8月17日

※記事中の価格は税込み

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