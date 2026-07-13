250円お得！ マックのナゲット15ピースが490円、4週間も続く

マクドナルドは7月15日から8月11日までの4週間限定で、「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を特別価格490円で販売します。

ナゲット15ピースが250円引きの490円！

「トクニナルド」キャンペーンの一環。「チキンマックナゲット 15ピース」は、通常価格740円からのところ、期間限定で490円で提供されます。

▲チキンマックナゲット 15ピース 490円（通常740円～）

なお、今回はマクドナルド55周年とポケモン30周年を記念した「ポケモン夏マック」を展開。期間中の「チキンマックナゲット 15ピース」は、ポケモンデザインの特別パッケージで提供されます（なくなり次第終了）。

パッケージには、「フシギダネ」「ヒトカゲ」「ゼニガメ」をはじめとするポケモンたちがデザインされています。

限定ソースも登場

また、同時に期間限定ソース「チーズカレーソース」「うま塩ガーリックソース」も登場します。

「チーズカレーソース」は、カレーのスパイスにチーズのコクを合わせた、まろやかでクリーミーな味わい。「うま塩ガーリックソース」は、ねぎとにんにくの風味を効かせた塩ベースのソースで、やみつき感のある味わいということです。

▲チーズカレーソース

▲うま塩ガーリックソース

チキンマックナゲット 15ピースにはソースが3個付き。定番の「バーベキューソース」「マスタードソース」に加え、新作の「チーズカレーソース」「うま塩ガーリックソース」から選べます。

なお、限定ソースは8月下旬ごろまで販売予定（なくなり次第終了）。ソースは単品（50円～）でも購入できます。

4週間も！夏のマックは大容量ナゲットがお得

7月15日から8月11日の4週間と長い期間、キャンペーンが継続されます。夏のマックは大容量ナゲットがお得！覚えておきましょうね。





※記事中の価格は税込み



・開始日：2026年7月15日

・終了日：2026年8月11日