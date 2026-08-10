セブン、ブタメンをまさかのチキン化！ 8月11日発売

セブン-イレブンはホットスナック「おかしなチキン（ブタメンとんこつ味）」を8月11日から順次発売します。

ブタメンの味のチキンが登場

おやつカンパニーのロングセラーミニカップ麺「ブタメン」のとんこつ味をイメージしたフライドチキンです。

▲おかしなチキン（ブタメンとんこつ味） 198円

鶏むね肉を使用。ブタメンならではのとんこつ風味とサクサクした衣の食感を楽しめる仕立てで、ひと口食べると、おなじみのブタメンの味わいが広がるといいます。

ビジュアルにも特徴が。フライドチキンなのに、ドーナツのようなリング型を採用しています。

さらに、ブタメン仕様の専用パッケージで提供されます。

おやつ？ビールのおつまみ？

ブタメンは1993年に誕生。ミニカップラーメンとして駄菓子屋さんを中心に親しまれました。ナベコも子供のころ、よく買ってもらったなあ。

そんなブタメンの味をフライドチキンで再現した今回の商品は、懐かしさと新しさを同時に楽しめそう。

あの頃の気分のままおやつで食べる？ それともビールのおつまみにしちゃう？



・発売日：2026年8月11日

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！