【本日発売】肉厚チキン×ガーリックバターが登場！松のやのこういうの好き

とんかつチェーン「松のや」は、「肉厚チキンむねかつ」各種を本日より発売します（松屋・松のや併設店では仕様が異なります）。

しっとりやわらかに仕込んだという鶏むね肉に、特製のパン粉をつけてサクッと香ばしく揚げたメニューです。「ガーリックバターソース」付いており、コク深く濃厚なバターとガーリックがガツンと効いた味わいに味変できます。

※以下、再掲載となります。

とんかつチェーン「松のや」は7月15日15時から、「肉厚チキンむねかつ」各種を発売します（松屋・松のや併設店では仕様が異なります）。

肉厚！チキンむねかつ定食が登場

松のやからガーリックがきいた夏の新メニュー。

▲肉厚チキンむねかつ定食 890円

鶏むね肉を丁寧に「しっとりやわらか」に仕込んだということ。さらに衣は、特製のパン粉でサクッと香ばしく揚げているとのことです。

味変ソースとして「ガーリックバターソース」付き。コク深く濃厚なバターに、パンチの効いたガーリックがガツンと効いた味わいだそうで、あっさりやわらかなチキンかつと相性抜群とうたいます。

看板商品の「ロースかつ」との相盛りなど、各種定食を展開します。また、単品の「肉厚チキンむねかつ」は590円、単品の「ガーリックバターソース」は150円で販売されます。

▲肉厚チキンむねかつ＆ロースかつ定食 1190円

▲肉厚チキンむねかつ＆唐揚げ定食 1190円

▲肉厚チキンむねかつ＆海老フライ1尾定食 1190円

▲肉厚チキンむねかつ＆海老フライ2尾定食 1390円

※松のや店舗、松のや・マイカリー食堂併設店舗でのメニュー。

ガーリックバターソースにそそられる

松のやのチキンむねかつは、あっさりとした味わいで、暑い日でもペロリと食べられる「驚きの食べやすさ」なんだとか。

なるほど。ただ、「あっさり」だけで終わらず、ガーリックバターソースをあわせていて、ガツンと攻めてきているのが松のやのいいところ。

チキンかつなので、とんかつと比べると頼みやすい価格帯です。こういうの、ついつい頼んじゃいそう！



・発売日：2026年7月15日

※記事中の価格は税込み