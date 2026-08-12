背徳の1656kcal！ パティ4枚×ガリマヨの超重量級チーズバーガー

お盆シーズン真っ最中。お休みをとっている人も、そうではない人も、いかがお過ごしですか？
今食べてみたい、重量級商品を紹介します！
ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、超大型チーズバーガー「ダーティ ザ・ワンパウンダー」を8月7日より期間・数量限定で販売中です。
1656キロカロリー！ 肉4枚バーガー新作
総カロリー1656kcal、総重量527gの大型バーガー。ビーフパティ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の新作です。
▲ダーティ ザ・ワンパウンダー
単品2490円、セット2790円
直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、コクのあるチーズを重ね、「特製ガーリックマヨソース」を合わせた一品です。
特製ガーリックマヨソースは、ガーリックペーストとガーリックパウダーのパンチのある旨みに、ブラックペッパーのピリッとした風味をアクセントにした、食欲をそそるソースといいます。
ビーフパティ4枚にソースを贅沢に二層重ねているのもポイント。一口ごとに、香ばしいビーフとあふれ出すソースの旨さが楽しめるんだとか。
また、本商品の購入者すると、オリジナルステッカー（数量限定）がもらえます。
ガリマヨソースのジャンクさよ……！
バーガーキングのワンパウンダーシリーズは、パティ4枚入り。かなりのボリューム感なのですが、今回はガーリックマヨソースを合わせ、さらに背徳感のある味わいに仕上げてきたのがみそです。
「ダーティ ザ・ワンパウンダー」の「Dirty（ダーティ）」は、調べたところ、“背徳的”や“ジャンク”といったニュアンスでも使われるようですね。
夏休みシーズン真っ最中に、重量級でジャンクなバーガーをぶつけてきたバーガーキング。さすが、やるなあ。一人で楽しむのもいいですし、店員さんにハーフカットにしてもらって、家族や友人とシェアして楽しむ、なんてこともできそうですよ
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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