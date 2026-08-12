背徳の1656kcal！ パティ4枚×ガリマヨの超重量級チーズバーガー

お盆シーズン真っ最中。お休みをとっている人も、そうではない人も、いかがお過ごしですか？

今食べてみたい、重量級商品を紹介します！

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、超大型チーズバーガー「ダーティ ザ・ワンパウンダー」を8月7日より期間・数量限定で販売中です。

1656キロカロリー！ 肉4枚バーガー新作

総カロリー1656kcal、総重量527gの大型バーガー。ビーフパティ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の新作です。

▲ダーティ ザ・ワンパウンダー

単品2490円、セット2790円

直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、コクのあるチーズを重ね、「特製ガーリックマヨソース」を合わせた一品です。

特製ガーリックマヨソースは、ガーリックペーストとガーリックパウダーのパンチのある旨みに、ブラックペッパーのピリッとした風味をアクセントにした、食欲をそそるソースといいます。

ビーフパティ4枚にソースを贅沢に二層重ねているのもポイント。一口ごとに、香ばしいビーフとあふれ出すソースの旨さが楽しめるんだとか。

また、本商品の購入者すると、オリジナルステッカー（数量限定）がもらえます。

ガリマヨソースのジャンクさよ……！

バーガーキングのワンパウンダーシリーズは、パティ4枚入り。かなりのボリューム感なのですが、今回はガーリックマヨソースを合わせ、さらに背徳感のある味わいに仕上げてきたのがみそです。

「ダーティ ザ・ワンパウンダー」の「Dirty（ダーティ）」は、調べたところ、“背徳的”や“ジャンク”といったニュアンスでも使われるようですね。

夏休みシーズン真っ最中に、重量級でジャンクなバーガーをぶつけてきたバーガーキング。さすが、やるなあ。一人で楽しむのもいいですし、店員さんにハーフカットにしてもらって、家族や友人とシェアして楽しむ、なんてこともできそうですよ

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！