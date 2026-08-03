110円寿司に「あわび」まで！ はま寿司、夏祭り第3弾で新ネタ続々

寿司チェーン「はま寿司」は8月4日から、「はま寿司の旨ねた夏祭り 第3弾」として110円の「大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」などを販売します。

110円の焼きびんちょうなど、夏祭り第3弾

はま寿司では「はま寿司の旨ねた夏祭り」を7月14日からスタートし、順次夏メニューを展開しています。

今回、大葉とニンニク香る醤油が特徴の「大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」と、焼きトウモロコシのような味わいが楽しめる「コーンの天ぷら握り」が110円で登場します。

▲大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味） 110円

大葉とニンニク香る醤油がびんちょうマグロの旨みを引き立てるとしています。

▲コーンの天ぷら握り 110円

卓上の「九州風さしみ醤油」をかけると、まるで焼きトウモロコシのような味わいが楽しめるんだとか。

また、「あわび」「炙りとろ煮穴子」「えびカルパッチョ」「大判豚角煮握り」も販売。数の子やスルメ、昆布などを醤油ベースのタレに漬け込んだ「青森名産ねぶた漬け軍艦」も登場します。

▲あわび 176円

▲炙りとろ煮穴子 176円

▲えびカルパッチョ 176円

▲青森名産ねぶた漬け軍艦 176円

さらに、至福の一貫シリーズ、サイドメニューでもフェア新商品を投入。

▲大判豚角煮握り 319円

▲かに三昧 792円

▲カリカリポテト（ホットチリ味） 297円

▲気仙沼産ふかひれあんかけ茶碗蒸し 363円

▲おつまみ砂肝 297円

▲トロピカル☆マンゴーキウイパルフェ 473円

▲はまスカッシュ（ブルー） 319円

※記事中の価格は税込。

※一部店舗では価格が異なる。

お盆にむけて本気ネタ！

110円で楽しめる新ネタに加え、「あわび」など少しぜいたくな一皿もそろっています。もうすぐお盆シーズンに突入するだけに、満足度が高いネタが出そろってきた印象です。

なお、はま寿司では公式ウェブサイトやアプリで、来店予約を受け付けています。夏休み期間は混雑も予想されるので、事前予約をしておくとスムーズですよ！



・開始日：2026年8月4日

