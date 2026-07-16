【本日トロの日】大とろ110円！なくなり次第終了

本日、7月16日は「トロの日」。「かっぱ寿司」はこれを記念して、「みなみ鮪 大とろ」を一貫110円～の特別価格で販売します。数量限定で、なくなり次第終了です。

7月16日～「トロ」が特別価格

7月16日から登場するのは「みなみ鮪 大とろ」「みなみ鮪 大とろ塩炙り～レモンのせ～」「贅沢 とろぶつ軍艦」で、3種合計約16万皿を用意。予定数量に達し次第、販売終了となります。

一部店舗では、7月16日中に予定販売数量に達し、販売を終了する可能性があります。

▲みなみ鮪 大とろ 一貫110円

みなみ鮪の中でも特に脂のりの良い部位を使用。今回の「トロの日」の主役として、2トン限定で入荷。

▲みなみ鮪 大とろ塩炙り～レモンのせ～ 一貫140円

大とろを香ばしく炙ることで脂の甘みと旨みを引き立てた一品。レモンの爽やかな酸味を添えています。

▲贅沢 とろぶつ軍艦 一貫140円

まぐろのとろをぶつ切りにして贅沢に盛り付けた軍艦。

トロの日って？

そもそも「トロの日」ってなに？ 実は、毎月16日がトロの日。「ト（10）ロ（6）」の語呂合わせからきたもので、かっぱ寿司を運営するカッパ・クリエイトが日本記念日協会に登録しています。

16日はトロを食べないと！ 口の中でとろけるトロを想像すると、すぐにでも食べたくなってきます！

※記事中の価格は税込み