【本日から】吉野家「牛丼」まとめ買いがおトク！ 4個で336円引き

牛丼チェーン「吉野家」は、テイクアウトの「牛丼」まとめ買いで最大336円おトクになるキャンペーンを本日8月12日にスタートしました。

テイクアウト限定で、「牛丼（並盛）」2個、3個、4個セットを特別価格で販売。購入個数によって割引額が異なり、4個購入した場合は336円引き、1個あたり84円おトクになる計算です。

・牛丼（並盛）2個 978円 → 864円（114円おトク）

・牛丼（並盛）3個 1467円 → 1242円（225円おトク）

・牛丼（並盛）4個 1956円 → 1620円（336円おトク）

キャンペーン期間は8月27日15時まで。全国の吉野家店舗で実施されますが、一部店舗は対象外です。また、店舗によって実施期間や牛丼の価格が異なる場合があります。

なお、デリバリーは対象外です。



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何人分かの食事を一気に用意したいお盆時期には、なかなか使い勝手がよさそう。帰省先などで「とりあえず牛丼買ってこよう」という時にも覚えておきたいキャンペーンです。

※記事中の価格は税込み

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▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！