マクドナルド、コーラなど「炭酸」150円に！ Mならほぼ半額

マクドナルドは8月17日～28日の12日間限定で、「炭酸ドリンク」のS・Mサイズを特別価格150円で販売します。

炭酸ドリンクS・Mが150円！12日間限定

定番商品を対象とした継続的な割引企画「トクニナルド」キャンペーンの一環。炭酸ドリンクが対象になるのは今回が初めてです。

対象は「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「ファンタ メロン」「ファンタ グレープ」「スプライト」「Qoo 白ぶどう」の全6種類。期間中はS・Mサイズがいずれも150円になります。

・Sサイズ：通常160円～ → 150円

・Mサイズ：通常290円～ → 150円

※通常価格は店舗により異なる。

※デリバリーおよび一部店舗ではキャンペーン対象外となる場合がある。

※税込み表記。

Mならほぼ半額！

特にMサイズは通常価格から140円引き。290円→ 150円と半額に近い割引率でおトク感が際立ちます。

なお、マクドナルドでは同じ「トクニナルド」キャンペーンとして、「マックフライポテト」M・Lサイズを250円で販売するキャンペーンも同期間に開催します。

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