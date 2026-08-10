超ボリュームカレーきた！ すき家「ポークロックカレー」は肉トリプル＆メガも

牛丼チェーン「すき家」は、「ポークロックカレー」各種を8月18日9時から発売します。

すき家にほろチキならぬ“ほろ豚”？

「ポークロックカレー」新登場

すき家の定番カレーに、豚肉を焼いて蒸した“ポークロック”をのせた食べ応え自慢の新メニューです。

▲ポークロックカレー

価格：ミニ790円／並盛890円／大盛1030円／メガ1290円

ポークロックは、ボリューム感のある赤身肉の表面を焼き、じっくり蒸し上げたとのことで、そこに、コクがありスモーキーな風味の特製バーベキューソースをあわせています。

「ポークロックカレー」では、存在感のある大きさながら、ほろりとほぐれる柔らかさのポークロックをカレーと一緒にガッツリと頬張れるといいます。

ポークロックを1個のせた「ポークロックカレー」のほか、2個のせた「肉ダブル」、3個のせた「肉トリプル」もラインアップします。

▲ポークロックカレー 肉ダブル

価格：ミニ1130円／並盛1230円／大盛1370円／メガ1630円

▲ポークロックカレー 肉トリプル

価格：ミニ1470円／並盛1570円／大盛1710円／メガ1970円

さらに、ほくほくの“フライドにんにく”をトッピングした「にんにくポークロックカレー」や、ニンニクと唐辛子の特製フレークをかけた「にんにくファイヤーポークロックカレー」も同時に販売されます。

▲にんにくポークロックカレー

価格：ミニ860円／並盛960円／大盛1100円／メガ1360円

▲にんにくファイヤーポークロックカレー

価格：ミニ860円／並盛960円／大盛1100円／メガ1360円

▲ポークロック 単品

価格：400円

肉トリプルでメガなら最強じゃない!?

すき家のカレーメニューでは、これまでにスプーンでほぐれる柔らかさのチキンをのせた「炭火焼きほろほろチキンカレー」が評判でした。鶏肉ではなく豚肉ですが、ほろりとほぐれる柔らかさを特徴としていて（名前はロックなのに）、ほろチキならぬ“ほろ豚”として楽しめそうです。



さらに、ポークロックは3個まで追加できる「肉トリプル」も用意され、しかもメガサイズも選択可能です。肉トリプル×メガなら、満腹必至の一杯になりそう。これは夏の挑戦メニューでは!?



こ胃袋に自信がある人は、肉トリプル×メガに挑戦してみてはどうでしょう！価格は1970円です。

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年8月18日



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▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！