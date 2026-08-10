超ボリュームカレーきた！ すき家「ポークロックカレー」は肉トリプル＆メガも

牛丼チェーン「すき家」は、「ポークロックカレー」各種を8月18日9時から発売します。
すき家にほろチキならぬ“ほろ豚”？
「ポークロックカレー」新登場
すき家の定番カレーに、豚肉を焼いて蒸した“ポークロック”をのせた食べ応え自慢の新メニューです。
▲ポークロックカレー
価格：ミニ790円／並盛890円／大盛1030円／メガ1290円
ポークロックは、ボリューム感のある赤身肉の表面を焼き、じっくり蒸し上げたとのことで、そこに、コクがありスモーキーな風味の特製バーベキューソースをあわせています。
「ポークロックカレー」では、存在感のある大きさながら、ほろりとほぐれる柔らかさのポークロックをカレーと一緒にガッツリと頬張れるといいます。
ポークロックを1個のせた「ポークロックカレー」のほか、2個のせた「肉ダブル」、3個のせた「肉トリプル」もラインアップします。
▲ポークロックカレー 肉ダブル
価格：ミニ1130円／並盛1230円／大盛1370円／メガ1630円
▲ポークロックカレー 肉トリプル
価格：ミニ1470円／並盛1570円／大盛1710円／メガ1970円
さらに、ほくほくの“フライドにんにく”をトッピングした「にんにくポークロックカレー」や、ニンニクと唐辛子の特製フレークをかけた「にんにくファイヤーポークロックカレー」も同時に販売されます。
▲にんにくポークロックカレー
価格：ミニ860円／並盛960円／大盛1100円／メガ1360円
▲にんにくファイヤーポークロックカレー
価格：ミニ860円／並盛960円／大盛1100円／メガ1360円
▲ポークロック 単品
価格：400円
肉トリプルでメガなら最強じゃない!?
すき家のカレーメニューでは、これまでにスプーンでほぐれる柔らかさのチキンをのせた「炭火焼きほろほろチキンカレー」が評判でした。鶏肉ではなく豚肉ですが、ほろりとほぐれる柔らかさを特徴としていて（名前はロックなのに）、ほろチキならぬ“ほろ豚”として楽しめそうです。
さらに、ポークロックは3個まで追加できる「肉トリプル」も用意され、しかもメガサイズも選択可能です。肉トリプル×メガなら、満腹必至の一杯になりそう。これは夏の挑戦メニューでは!?
こ胃袋に自信がある人は、肉トリプル×メガに挑戦してみてはどうでしょう！価格は1970円です。
※記事中の価格は税込み
・発売日：2026年8月18日
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▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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