セブン「エリックサウス」2種スパイスカレー実食　2種なのに3度おいしいぞ

ごきげんよう、モグモグ担当のナベコです。辛いもの大好き！

セブン‐イレブンでは今週から「カレーフェス」を開催中。名店監修商品やカレーうどん、サラダごはんまで幅広いジャンルの商品がそろうのも今回のおもしろいところですが、私が真っ先に手に取ったのは「エリックサウス監修 2種スパイスカレー」です。

エリックサウス監修のセブン「2種スパイスカレー」

南インド料理専門店「エリックサウス」は、稲田俊輔氏率いる人気店。日本での南インド料理ブームの火付け役とも言われています。セブン‐イレブンとはこれまでもカレーやビリヤニなど、たびたび監修商品を展開しています。今回は2種類のカレーを一度に味わえる商品。贅沢ですね。

■エリックサウス監修 2種スパイスカレー（はちみつバターチキン＆キーマ）

699円

こちらは、8月3日から順次発売されています。

さて、食べてみました！

少し赤みがかったほうが「はちみつバターチキン」。公式の説明によると、ココナッツミルクとはちみつを使っているそうです。

ひと口目は甘めで、トマトなどの酸味もあって奥引きがあります。一瞬おいていろいろなスパイスの風味が口の中でお祭り。

へええ、やっぱり普通のバターチキンとはちょっと違う。一般的なバターチキンだとバター感が強いけど、このバターチキンのキモは、たぶん“はちみつ”。

はちみつのコクや甘みから始まり、スパイスへとつながる味わいに、エリックサウスらしいオリジナリティを感じました。辛さレベルはたぶん「中辛」くらい。後からちょっと辛くなりますよ。

一方の「キーマ」は鶏ひき肉がゴロゴロ。食べた瞬間というより、あとからスパイスの風味と辛さがぐっと追いかけてきます。インド料理店で食べるような本格的なキーマで、辛さはこちらのほうが一段上です。

どちらもターメリックライスとの相性はいいんですが、食べているうちに「あれ、ちょっとずつ混ざっていっちゃった」。

3つめの味が登場。なんと混ぜてもおいしい！

そう、ターメリックライスの縁のあたりで2種が合わさっているので、自然と混ぜて食べることに。すると、これがまたおいしい。最初にバターチキンの甘さやコクが感じられ、後からキーマの力強いスパイス感が追いかけてきます。辛さの余韻も心地よく、「混ぜても大アリ」だと思えるおいしさでした。

もちろん、最初から全部混ぜてしまうのはよろしくないような気がしますが、2種類の組み合わせまで計算されているように感じました。

2種のカレーで3度楽しめるなんて、さすがエリックサウス！

価格は約700円。個人的には全体のボリュームはやや控えめに感じましたが、コンビニで専門店らしい複雑なスパイスがきいたカレーを楽しめるなら大満足。今回のカレーフェアもすべりだし好調です！







※価格は税込み表記です。

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